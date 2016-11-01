Ayşegül Terzi o karara isyan etti

İstanbul Çekmeköy’de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’ye şort giydiği gerekçesiyle tekme atan Abdullah Çakıroğlu 2. kez tahliye edildi.



Tahliye kararının ardından konuşan Terzi, “Türkiye’de adalet bu kadar. Benim ölmemi bekliyorlar. İtiraz ediyoruz, itiraz ediyoruz serbest bırakılıyor. Şu an herhangi bir koruma kararım da yok. Yeniden tutuklandığı için verilen koruma kararı da kaldırılmıştı” dedi.

Çekmeköy’de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu’nun 2. kez tutuklanmasına itiraz karara bağlandı. Abdullah Çakıroğlu’nun 2. kez tahliye edilmesine karar verildi.

Olaya ilişkin davanın görülen ilk celsesinde tahliye olduktan sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama kararının ardından Çakıroğlu’nun 2. kez tutuklanmasına avukatı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu10. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin delillerin toplandığını belirterek 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutuklama kararını kaldırdı. Mahkeme Abdullah Çakıroğlu’nun tahliyesine karar verdi.

AYŞEGÜL HEMŞİRE İSYAN ETTİ: BENİM ÖLMEMİ BEKLİYORLAR

Tekmeci saldırganın tahliye edilmesi üzerine DHA’ya konuşan hemşire Ayşegül Terzi, “Kararı şu an sizden öğreniyorum. Ne diyebilirim ki? Türkiye’de adalet bu kadar. Düşünebileceğim hiçbir şey yok. Bu ülkede kadın olmak böyle bir şey. Benim ölmemi bekliyorlar. İtiraz ediyoruz, itiraz ediyoruz serbest bırakılıyor. Şu an herhangi bir koruma kararım da yok. Yeniden tutuklandığı için verilen koruma kararı da kaldırılmıştı” dedi.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE

Bu arada kararın oy birliği ile alındığı öğrenildi. Çakıroğlu’nun ikinci kez tutuklanmasına avukatınca yapılan itiraz üzerine Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararında, sanık hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı.

Çakıroğlu’nun 40. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan ilk duruşmada tahliye edildiği belirtilen kararda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 9. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden tutuklandığı aktarıldı.

Kararda, “Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanması konusunda iradesini ortaya koymuş ve sanığın tahliyesiyle, sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermiştir. Mahkeme, toplanması gereken delil yönünden sanığın lehine sonuç doğurabilecek akıl sağlığı yönünden tedavi gördüğü yönündeki beyanı ile ilgili suç tarihindeki akıl sağlığının ve ceza ehliyetinin tespiti yönünden rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı başka bir güne talik etmiştir. Sanığa isnat edilen suçların yasada alt ve üst sınırları gösterilmiştir” görüşü dile getirildi.

Taraflar ve tanıkların mahkemece dinlendiği ve bu yöndeki delillerin toplandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:”Kamu davasına bakan mahkemenin delilleri toplama, değerlendirme, suçların oluşup oluşmadığını değerlendirilmesi, sanık hakkında bu değerlendirmeye göre mahkumiyet ya da beraat hükmü kurulması, mahkumiyet hükmü kurulması halinde cezanın alt ya da üst sınırı içerisinde takdir ve teşdit ölçülerinin uygulanması yönünde mahkemenin, mahkeme hakimi ya da mahkeme heyetinin nasıl karar vereceğine kendi vicdani kanaatiyle özgürce karar verme yetkisi bulunduğu, bu yetki ve görevin doğrudan Anayasa tarafından teminat altına alındığı tartışılmaz bir gerçek olduğu gibi, hakimin ya da mahkeme heyetinin yargılama aşamasında olan davada sanığın yargılamasının tutuklu olarak yapılacağı ya da tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde de aynı özgür iradesiyle karar vermesi gerektiği, bu hususun da yasal güvence altında olduğu bir gerçektir.”

Yargılama aşamasında sanığın tutukluluk halinin devamı yönündeki karara karşı kimlerin itiraz hakkının olduğunun CMK’da açıkça düzenlendiği aktarılan kararda, tutuklu sanığın yargılama aşamasında tutuksuz yargılanması ve serbest bırakılması yönündeki kararına karşı itiraz hakkının ise CMK’da düzenlenmediğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Kararda, “Mahkeme hakimi tarafından sanığın aleyhine olan delillerin toplanmış olması, sanığın lehine sonuç doğurması muhtemel ceza ehliyetinin tespiti yönünden rapor aldırılması yönündeki delilin toplanmamış olması dikkate alınarak tahliyesi ile adli kontrol hükümlerinin uygulanması yönündeki karar, usul ve yasaya uygun olduğundan sanığın tutuklanması yönündeki Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın kaldırılması ve sanığın tahliyesi yönünde hüküm kurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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