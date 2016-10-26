Ayşegül Terzi koruma altında

ÇEKMEKÖY’de belediye otobüsünde şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu’nun tekme attığı Ayşegül Terzi’ye mahkeme koruma kararı verdi.

TERZİ’NİN AVUKATLARI TALEP ETTİ

Yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye olan Abdullah Çakıroğlu’nun hakkında bir karar da Anadolu 19. Aile Mahkemesi tarafından verildi. Terzi’nin avukatları 6284 sayılı yasa gereği mahkemeden tedbir olarak koruma kararı alınmasını talep etti.

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AÇISINDAN…

Aile mahkemesi, kadına karşı şiddetin önlenmesi açısından tedbir kararı verilmesi için şiddet uygulandığına dair delil aranmayacağını ve kararın geciktirilmeksizin verilmesi gerektiğini belirtti.

6 AY SÜREYLE YAKLAŞAMAYACAK

Mahkeme, Abdullah Çakıroğlu’nun Ayşegül Terzi’ye yönelik 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Çakıroğlu’nun Terzi’nin bulunduğu, bulunacağı konuta ve iş yerine yaklaşmamasına karar veren mahkeme Terzi’nin yakınlarına da yaklaşmamasına hükmetti.

KARARI İHLAL EDERSE ZORLAMA HAPİS

Terzi’nin iletişim araçlarıyla da rahatsız edilmemesine karar veren mahkeme, Çakıroğlu’nun kararı ihlal etmesi halinde 30 güne kadar zorlama hapse kalacağını kararda hatırlattı. Mahkeme ayrıca bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahların da Çakıroğlu’ndan alınmasını kararlaştırdı.

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