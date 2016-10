Aydın’ın Koçarlı İlçesi’nde yaşayan Ayşe nine, görenlere ‘maşallah’ dedirtiyor. Yaşına rağmen her işini kendi yapan Ayşe Aktaş, sağlığını borçlu olduğu perhizin sırlarını anlattı: 60 yıldır bu üç şeyi yiyip içmiyorum.

Kimliğine göre 1914 doğumlu olsa da Ayşe nine aslında 110 yaşında olduğunu söylüyor. Aydınlı Ayşe Aktaş, her işini kendi yapıyor ve kimseye muhtaç olmadan yaşadığını belirtiyor. Peki Ayşe ninenin uzun ve sağlıklı yaşamımın sırrı dediği perhizde 60 yıldır hiç ağzına sürmediği yemekler neler?

Koçarlı’nın Bağcılar Mahallesi’nde yaşayan, kimliğine göre ‘1914’ doğumlu, yani 102 yaşında olan, ancak nüfus cüzdanının geç çıkarıldığını, aslında 110 yaşının üstünde olduğunu söyleyen Ayşe Aktaş, gençlere taş çıkartıyor. Sağlıklı yaşamını perhizine borçlu olduğunu söyleyen 5 çocuk, 13 torun, çok sayıda torun çocuğu ve bir de torununun torununu görme şansı bulan Ayşe nine, halen geçmişte ne yaşadıysa hatırlıyor. Oğlu Kemal Aktaş’ın yanında tek gözlü bir odada kalan Ayşe nine, kendi yemeğini kendi yapıyor. Kimseye işini bırakmayan Ayşe nine, yakınlarını da ziyareti ihmal etmiyor.

60 YILDIR BUNLARI YİYİP İÇMİYOR

Yediklerine çok dikkat ettiğini söyleyen Ayşe nine, “Marketlerden satın alınan tatlı türlerini asla yemem. Hazır meyve suyunu içmem. Meyvenin iyisini sever, özellikle şeftaliye bayılırım. 60 yıldan beri çay, kahve ve yumurtadan uzak duruyorum. Bol su içerim. Başkasının eline bakmam, kendim pişirir, kendim yerim. Babam gençlik yıllarımda bana çok sarıçam balı yedirdi. Sağlığa çok faydalı. Perhiz yapmasam bu denli sağlıklı yaşamım olmazdı. Şu an yürüyebiliyorsam, gülüp konuşabiliyorsam, bunu yaptığım perhiz sayesinde koruduğum sağlığıma borçluyum” dedi.

“CUMHURİYET’İN KURULDUĞU YILLARI HATIRLIYORUM”

Gençlik yıllarında ülke savaştan çıktığı için yokluğu da yaşadığını anlatan Ayşe nine, “Cumhuriyet’in kurulduğu yılları çok iyi hatırlıyorum. Çok yokluk vardı. Yiyecek, giyecek bulmazdık. Ama şu an istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. O yıllarda çok çalıştık. Eşim Ali Aktaş 2000 yılında vefat etti. 16 yıldan beri yalnız yaşıyorum. Her yaşadığım gün için Allah’a dua ediyorum” dedi.