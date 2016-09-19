Aynı hastalıkla savaştılar aynı gün öldüler

Biri Bolu’da yaşıyordu biri Aydın’da. İkisi de kansere yakalandı. Özge Koyuncuoğlu 1.5 yıl, Ece Karakaya 3 yıl bu hastalıkla savaştı. İkisi de aynı gün yaşamını yitirdi.



Bolu’nun Seben İlçesi’ne bağlı Alpağut Köyü’de 27 yaşındaki Özge Koyunoğlu, 1.5 yıldır savaştığı akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden 4 yıl önce mezun olan Özge Koyunoğlu, 1.5 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Tedavi görmesine rağmen hastalığı ilerleyen Koyunoğlu, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koyunoğlu’nun cenazesi Alpağut Köyü’nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AYDIN’DA DA AVUKAT

Aydın’da da hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık stajını yapmaya hazırlanırken, üç yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığından yaşamını yitiren 25 yaşındaki Ece Karakaya’nın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden iki yıl önce mezun olan Ece Karakaya, öğrenimi devam ederken mide kanserine yakalandı. 3 yıldır tedavi gören ve bekar olan Karakaya, sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı avukatlık stajını yapmak için başvurdu. Stajına başlayacağı günü heyecanla bekleyen Karakaya, dün sabah yaşamını yitirdi. Karakaya’nın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

Genç avukat adayı Karakaya için aynı gün ikindide Bey Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ve Karakaya’nın yakınları katıldı. Törende konuşan Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, “Ece, daha stajına başlayamadan göçüp gitti bu dünyadan. Meslektaş olacaktık. Genç ölümün acısı tarifsiz. Allah ailesine sabır versin” dedi. Kılınan namazın ardından Karakaya’nın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kemer Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak : DHA

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