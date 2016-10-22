Aylardır aradığı kızını masaj salonunda buldu

Ankara’da bir anne, aylardır kayıp 16 yaşındaki kızını masaj salonunda buldu. Genç kızın uyuşturucuya alıştırılıp ‘özel müşterilere’ servis edildiğini öğrenince şok yaşadı.



Lise öğrencisi 16 yaşındaki E.Ç. adlı genç kız, 17 Ağustos’ta evinden çıkıp bir daha dönmedi. Soruşturma dosyasına göre, eşinden ayrı yaşayan anne Y.A., kızı gece gelmeyince, ertesi sabah polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak uzun süre geçmesine rağmen kızından haber alamayan anne, cumhuriyet savcılığı’na, CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Adalet Bakanlığı’na, Çankaya Kaymakamlığı’na da başvurarak yardım istedi. Bir yandan da kendi imkânlarıyla dedektif gibi iz süren anne, tam 70 gün sonra, kızının izine bir masaj salonunda ulaştı ve evine getirdi.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ

E.Ç.’nin bu masaj salonunda uyuşturucu ve fuhuşa zorlandığını anlatması üzerine, anne ve kızı soluğu savcılıkta aldılar. Genç kızın ifadeleri üzerine, Cumhuriyet savcılığı iki ayrı soruşturma başlattı. Genç kız, pedagog eşliğinde savcılığa verdiği 3 ayrı ifadede özetle şunları anlattı:

“HEPSİ 14-18 YAŞLARINDA”

“İlk olarak erkek arkadaşım F.E., rızam dışında benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Bu olaydan sonra H.A. isimli kız arkadaşıma gittim; yardımcı olacağını söyleyerek bir masaj salonuna götürdü. Buradan 3 ayrı masaj salonuna götürdüler. Buralarda çalışanların hepsi 14-18 yaşlarında çocuklardı. Beni sürekli, ‘Ailenle görüşürsen veya polisi ararsan seni ve aileni öldürürüz’ diye tehdit ediyorlardı. 16-17 yaşlarında erkek çocuklar, hamile küçük yaşta bir kız çocuğu çalışıyordu. Bana ve orada çalıştırılan çocuklara, zorla şeker,mavi, kelebek, gold isimli uyuşturucu haplar veriyorlardı.”



“ÇIĞLIKLARINI DUYUYORDUM”

“Buralarda, 14-18 yaşlarında kız ve erkek çocuklarına fuhuş yaptırılıyordu. Özel müşteriler çağrılıyordu. Çoğu zengin ve bilinen müşterilerdi. Bu yerlerde sadece çocuklar çalıştırılıyor. Çocuklar 19 yaşına geldiğinde ise masaj salonundan atılıyordu. Gece küçük kız çocuklarının çığlıklarını, ağlamalarını duyuyordum. ‘Yapacaksınız, öldürürüm’ diyerek tehdit edildiklerini de duyuyordum. Erkek çocukları geceleri sürekli ağlıyorlardı.”

“ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK KURTARDIM”

Genç kız, ifadesinde, üç masaj salonunun adı ve adresiyle kendisi ve diğer çocukları batağa sürükleyen 7 kişinin ismini verirken, anne Y.A. da şunları anlattı: “Kızım psikolojik destek alıyor. Bu salonlarda çocuklar korkutuluyor, ölümle tehdit ediliyor. Bunlar çocuk, seslerini çıkaramıyorlar. Ben ölümü göze alarak kızımı kurtardım. Diğer aileler tehditler nedeniyle ses çıkaramıyor. Türkiye’nin başkentinin göbeğinde bu rezalet yaşanıyor. Erkek ve kız çocuklara uyuşturucu veriliyor, fuhuş yaptırılıyor. Bu çocukları kurtarın.” (Kaynak:Hürriyet)

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