Avustralya, kadın kriket oyuncularına ayrımcılığı tartışıyor

Avustralya’da, Kriket Avustralya (CA) takımı, kadınların sözleşme imzalamadan önce hamile olduklarını bildirmesini şart koşan madde nedeniyle ateş altında.



Avustralya’da Adil İş Kamu Denetçileri, ulusal kriket oyuncularına iş sözleşmelerinde sunulan “hamilelik şartı” maddesini soruşturuyor.

Kriket Avustralya (CA) takımı, kadınların sözleşme imzalamadan önce hamile olduklarını bildirmesini şart koşan madde nedeniyle ateş altında.

İlgili madde şöyle diyor;

“Oyuncu, sözleşmeyi imzaladığı tarihte hamile olmadığını ve hamile olduğunu fark ettikten sonra ayrıntılarını, CA tıbbi görevlisine ya da CA’nın atadığı tıbbi görevliye en kısa sürede bildirmeyi (mümkün olduğunca yazılı olarak) garanti eder.

Bu madde, yönetim kurulu ve oyuncular derneği arasındaki görüşmeler sırasında ortaya çıkmasının ardından, kadın hakları grupları tarafından ayrımcı olduğu gerekçesiyle suçlanıyor.

CA, başlangıçta maddeyi kadın sağlığı ve güvenliği konusundaki endişelerinden dolayı savundu. CA yöneticisi Pat Howard; “Kadın oyuncularımızdan birinin hamile olup olmadığı konusundaki tek ilgimiz, kendisinin ve bebeğinin sağlığından emin olmaktır ve tıbbi gizlilik konusunda sıkı kurallar vardır. Kriketin fiziksel riski içerdiğini çok iyi biliyoruz ve sağlık personelimizin ve oyuncularımızın, bir oyuncunun sağlığını etkileyebilecek her yönün farkında olmalarını sağlamalıyız” dedi.

TAKIM CEO’SU, OYUNCULARIN DERNEĞİNİ SUÇLADI

Ancak CA, bugün duruşunu değiştirdi ve CEO James Sutherland yaptığı açıklamada; “Kamu denetçileri ile tam işbirliği yapacağız ve sorunlarımızı memnuniyetle karşılayacağız, çünkü her zaman tüm oyuncularımız için en iyi desteği sunma niyetimiz var” dedi.

Öte yandan açıklamasına karşın Sutherland, oyuncuların derneğini, sorunu büyütmekle suçladı. Sutherland; “Bu sorunun ACA (Avustralya Kriketçiler Birliği) tarafından gündeme getirilmesinden ötürü son derece hayal kırıklığına uğradık” dedi.

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