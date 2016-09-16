Avrupa Şampiyonu İnegöl’den

İnegöl Belediyesporlu milli halterci Ferhat Ali Yazıcı, Avrupa Şampiyonasında 2 altın madalya kazanarak; Avrupa Şampiyonu oldu.

Polonya’nın Nowy Tomysl kentinde devam eden U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nın 4. gününde Erkekler 69 kg da ülkemizi temsil eden İnegöl Belediyesporlu milli sporcu Ferhat Ali Yazıcı, koparma ve toplamda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıkarak Polonya’nın Nowy Tomysl kentinde İstiklal Marşı’mızı coşkuyla okuttu.

Ferhat Ali Yazıcı, koparmada 132 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 159 kg ile 4., toplamda 291 kg ile altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı ve Avrupa şampiyonu oldu. Taner Sağır’da bulunan Türkiye koparma rekorunu 132 kilo ile kırdı.

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