Avrupa hayalleri Bursa’da son buldu

Bursa’da, Jandarma ekipleri tarafından ön ve arka plakası bulunmayan bir minibüste yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 25 yabancı uyruklu yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Bursa-İzmir karayolundaki tır parkında, ön kısmında plakası bulunmayan minibüs olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, burada Türkiye’ye yasa dışı yollardan geldikleri belirlenen Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 25 kişiyi can yelekleriyle yakaladı. Suriyeliler, idari işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan, çalıntı kaydı bulunan minibüsün sürücüsü L.Y. ile organizatör olduğu öne sürülen İ.G. gözaltına alındı.

Kaynak : İHA

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