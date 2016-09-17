AVM’de panik! Herkes bir anda…

ABD’de alışveriş esnasında kadının çantasında patlayan elektonik sigara mağazada paniğe yol açtı.



Son dönemde genellikle telefonlarda meydana gelen batarya patlaması haberleri insanlarda endişeye yol açarken, bu kez batarya patlaması olayında rolde farklı bir cihaz var.

TAM ÖDEME YAPACAĞI SIRADA

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jerseyeyaletindeki bir alışveriş merkezinde güneş gözlüğü mağazasından alışveriş yapan bir kadın tam da ödeme yapacağı esnada cüzdanını çantasından çıkarmaya hazırlanırken kadının çantasındaki elektronik sigara patladı.

HERKES PANİKLE KAÇTI

Kasiyer ve mağazadaki diğer kişilerin oldukça panikleyerek kaçtığı bu anda çantanın sahibi kadın şaşkınlığından dolayı paniklemeden çantayı yere aldı ve neyin patladığını kontrol etti. Başta bu durum garipsense de kadının neden çantayı bırakıp kaçmadığı ortada. Çünkü kadının kullandığı çantanın markası Louis Vuitton ve çanta 1200 dolar değerinde.

TELEFON DEĞİL ELEKTRONİK SİGARA

Patlayan elektronik sigaranın ise hangi sebeple patladığı bilinmezken bataryasındaki bir sorun nedeniyle patladığı düşünülüyor. Öte yandan bu patlama çantadaki farklı bir cihazın bataryasını etkileyip etkilemediği bilinmiyor ama ülkemizde bazı haber siteleri elektronik sigarayı telefon olarak yorumlamış durumda. Biz tekrar bu patlamaya neden olan cihazın bir telefon değil, elektronik sigara olduğunun altını çizelim.

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