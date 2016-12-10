AVM’ de insanlık ölmüş dedirten görüntü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasından atladığı öne sürülen genci kurtarmak için 112 Acil Servis ekipleri yaklaşık 1 saat süren kalp masajı yaptı. Gencin hayatta kalma savaşı sırasında birkaç metre uzaktaki kafeteryada hiçbir şey olmamış gibi oturarak kahvelerini yudumlayanlar dikkat çekti.

Olay, Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre AVM terasında, uzunca bir süre telefonla konuşan bir kişi, önce elindeki telefonu yere fırlattı ardından da kendisini boşluğa bıraktı. Alışveriş merkezinin zemin kattaki giriş kapısının önüne düşen genci görenler polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken 112 Acil Servis ekipleri de genci hayata döndürebilmek için mücadeleye girişti. İsminin Atakan U.(28) olduğu öğrenilen genç, sağlık ekiplerinin tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

Film gibi izlediler

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında, objektiflere insanlık ölmüş dedirten görüntüler de yansıdı. Atakan U.’yu hayatta tutmak için mücadele eden sağlık ekiplerinin birkaç metre uzağında tüm yaşananları film gibi izleyenler, kahvelerini yudumlamayı, birbirleri ile şakalaşarak sohbet etmeyi ve cep telefonları ile oynamayı sürdürdü.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri de olayın meydana geldiği alışveriş merkezinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri Atakan U’nun kendisini boşluğa bırakmadan önce attığı öne sürülen cep telefonunu bir süre aradı ancak bir sonuç elde edemedi. Atakan U.’nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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