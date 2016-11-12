Atatürk’ün vasiyeti Samsun’da sergilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın açtığı ‘Basında Milli Yas; 10 Kasım Sergisi’nde Atatürk’ün vasiyetnamesinin bir örneği de yer alıyor.



Kent Müzesi Galeri Salonu’nda açılan sergide; 10 Kasım’dan sonraki bir hafta boyunca Samsun yerelinde ve ulusal basında Atatürk ile ilgili haberlerin bulunduğu gazete kupürleri sergileniyor.

Ayrıca, devlet arşivlerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetnamesinin bir kopyası da sergide yer alıyor. Sergi, ilk gününden beri özellikle okullardan turlar halinde gelen öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sergiyle alakalı bilgi veren müze görevlisi tarihçi Ercan Yalçın, “Atatürk’ün vasiyeti hakkında toplumda yanlış bilgiler var. Fakat tüm kayıtlarda tek bir vasiyetin olduğu ortadadır. Biz de bu 6 maddelik vasiyetin bir örneğini insanların görmesi için burada sergiledik” dedi.

10 Kasım’dan sonraki gazete haberlerini ve Atatürk’ün vasiyetnamesini merak edenler Kasım ayı sonuna kadar ‘Basında Milli Yas; 10 Kasım Sergisi’ni gezebilecek.

Atatürk’ün vasiyetnamesi şöyle:

1. Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2. Her seneki gibi nemadan, nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3. Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir.

4. Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5. İsmet İnönü’nün Çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.

6. Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.

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