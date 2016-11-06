Atatürk Havalimanı’nda sıcak saatler

Atatürk Havalimanı’na polisin dur ihtarına uymayıp motosikletle girmeye çalışan 2 kişiden biri havaya ateş açılarak, diğeri de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin Türk, diğerinin ise Suriye uyruklu olduğu belirtildi.



Atatürk Havalimanı ana girişinde uygulama yapan polis ekipleri üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü, durmayıp hızla havalimanına doğru ilerleyince polis ekipleri havaya uyarı ateş açtı.

Şüphelilerden biri uyarı ateşinin ardından yakalanırken, diğeri ise motosikleti bırakıp havalimanı iç hatlar terminali otoparkına kaçtı. Olayın ardından havalimanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu diğer şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BİR SURİYE UYRUKLU, DİĞERİ TÜRK

İki şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden birinin Tokat nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilirken, diğerinin ise Suriye uyruklu olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİ ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’den açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, “Bu gece Atatürk Hava Limanında dur ikazına uymayan motosikletli 2 kişi polisimizce havaya ateş edilmek suretiyle durdurularak yakalanmıştır. İlk incelemede şahısların üzerinde herhangi bir silah veya patlayıcı madde bulunmamıştır. Hava limanı yolcu giriş ve çıkışlarına açıktır. Vatandaşlarımızın bunun dışındaki bilgilere itibar etmemelerini rica ediyorum.

ŞÜPHELİLERİN HIRSIZLIKTAN SABIKALI OLDUKLARI BELİRLENDİ

Atatürk Havalimanı’ndan hareketli anların yaşanmasına yol açan iki şahıs yakalandı. Alkollü oldukları belirlenen iki şahsın hırsızlıktan sabıkalı oldukları öğrenildi.

Atatürk Havalimanı’nda dur ihtarına uymayan iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Motosikletlerini bırakarak havalimanı otoparkına kaçan iki şüpheli burada kıskıvrak yakalandı. Alkollü oldukları belirlenen şahısların hırsızlıktan sabıkaları oldukları öğrenildi. Şahıslar üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken olayın herhangi bir terör bağlantısı olmadığı belirlendi.

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