Atanamayan öğretmen baba mesleğini seçti

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tarih Bölümünden mezun olup öğretmenlik için formasyon alan Ayşegül Başar (25), atanamayınca eline satır ve bıçağı alıp kasaplığa başladı.



Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ayşegül Başar, büyük bir hevesle okuduğu Ankara Üniversitesi tarih bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Hayallerini süsleyen öğretmenlik için formasyonunu da alan Başar’ın hayatı planladığı gibi olmadı. Öğretmen olabilmek için iki defa Kamu Personeli Seçme Sınavı’na(KPSS)giren Başar, atanamayınca rotasını başka bir alana çevirdi. Baba mesleğini tercih eden Başar, bir miktar kredi çekip kasap dükkanı açtı. Yıllarca emek verip hak ettiği diplomasını da yanından ayırmayan Başar, sabah erkenden işe koyuluyor. Hazırlıklarını tek başına tamamlayan Başar, güç gerektiren satırla et işleme işinin üstesinden de gelmeyi başarıyor.

“MÜŞTERİLER BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR “

Zaman zaman zorlandığını ancak işini hevesle yaptığını kaydeden Başar’ın en büyük destekçisi ise hem babası hem de meslektaşı Ali Başar (58) oldu. Elinde satırla dükkanda kendisini gören müşterilerinin şaşırdığını belirten Ayşegül Başar “Ankara Üniversitesi’nde okudum ama baba mesleği yapıyorum. İşim zor. Güç gerektiren işler oluyor. Çocukluğumdan bu yana bu işin içinde olduğum için çok fazla etkilemiyor. Atama konusunda bazı sıkıntılar var. Özellikle tarih öğretmenliği atamalarında büyük sorun var. İki defa KPSS girdim ama atanamadım. Bu işe başlamış oldum severek yapıyorum artık. Buraya gelen müşterilerimiz beni görünce şaşırıyorlar. Ama önceden tanıyanlar olunca tebrik ediyorlar ve destekliyorlar. Dışarıdan gelenler şaşıyorlar sadece. Özellikle kadın mesleği olmadığını vurguluyorlar. ‘Çok iyi yapmışsın sana yakışır’ diyenler de oluyor. Tarih bölümünü okurken bu işi yapacağımı düşünmemiştim ama şartlar bunu gerektirdi diyebilirim. Halimden memnunum” dedi.

Başar, gelecekle ilgili planları arasında büyük bir restoran açmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak : İHA

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