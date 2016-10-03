Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9 Ekim’de mülakatla 20 bin öğretmen daha alacağını açıklayan Kurtulmuş, “Milli Eğitim Bakanlığı’mızın Ekim ayının 9’unda mülakatla 20 bin öğretmeni daha alacağını bir müjde olarak ifade etmek isterim. Bu öğretmen kardeşlerimizin özellikle kalkınmada birinci derecede öncelikli bölgelere atanacağını söylemek isterim. Ekim ayının 9’unda öğretmen arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınmış olacak” dedi.