Aşureler Başkan Bozbey’den

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Muharrem ayı kapsamında belediye personeline ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ile birlikte Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunmaya devam ediyor. Bugüne kadar Üçevler, İhsaniye ve Ataevler mahallelerinde kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıtan Başkan Bozbey, son olarak Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda belediye personeli ve çevredeki vatandaşlara ikramda bulundu. Öğle tatilinde gerçekleşen aşure ikramına Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile müdürler de katıldı. Belediye personeli ve vatandaşlar, aşure standında uzun kuyruklar oluştururken, aşureler kısa sürede tükendi.

Aşurenin Müslümanlar için paylaşmak, bolluk ve bereket anlamına geldiğinin altını çizen Başkan Bozbey, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nilüfer’in farklı mahallelerinde vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Bugün de Halk Evi, Alaaddinbey Hizmet Binası, Nilüfer Belediyespor Kulübü ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde ikramlarımızı yaptık ve bugüne kadar 10 bin kişiyi aşureyle buluşturduk” dedi.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure ikramları Yüzüncüyıl, Cumhuriyet, Çamlıca, Konak, Görükle, Dumlupınar, Balkan, Kurtuluş, Karaman, Işıktepe, Fethiye ve Kültür mahallelerinin pazar alanlarında devam edecek.

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