‘Aşkın Sultanı’nı anma törenleri başladı

KONYA’da Mevlana’nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ‘Uluslararası Mevlana’yı Anma Törenleri’nin ilk günü sema gösterisiyle başladı. Sema gösterisine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Mevlana Kültür Merkezi’nde, bu yıl ‘Birlik Vakti’ temasıyla düzenlenen törenlerin ilk günü, sema gösterisiyle başladı. Gösteri öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, insanları birlik ve beraberliğe davet etti. İnsanları bir araya getiren, ‘Birlik Vakti’ fikrinden hareketle konuşan Kurtulmuş, bu seçilen sözün çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti. Konya’da cadde ve sokaklara asılan Mevlana’nın yıllar ve asırlar öncesinden gelen sözlerinin her birinin üzerinde günlerce konuşulacak sözler olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Bu sözlerin bir kere daha hatırlatılmasının modern insanın sorunlarına çözüm olacağı, içerisinde yaşadığımız çağın problemlerini ortadan kaldıracağı anlayışıyla o sözler seçilmiş ve pankart haline getirilmiştir. Bu sözlerden bir tanesi de, ‘Biz, bu dünyaya bölmeye, parçalamaya, irili ufaklı hale getirmeye gelmedik. Biz bu dünyaya birleştirmeye, derlemeye, toparlamaya, ululamaya ve büyütmeye geldik’ sözüdür. Bu çerçevede ‘Birlik vakti’ sloganı anlayışı son derece anlamlı ve bu seneki törenlere rehberlik edecek bir sözdür. İnşallah bu sözün hem ülkemiz, hem de maalesef paramparça edilmiş coğrafyamız için yeniden uyarıcı, hatırlatıcı bir mahiyetle hepimizi yeniden uyandırmasını temenni ediyorum” dedi.

Mevlana’nın ‘Gel, Ne olursan gel’ sözünü hatırlatarak konuşmasına devam eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

”Hz. Mevlana insanları ‘Gel ne olursan ol gel’ diye çağırarak insanları bir olana, tek olana, insani olana, irfanı olana, hikmete ait olana, insanın derununda var olana davet etmiştir. Aslında Hz. Mevlana insanları, tek kelime ile insanları kesret içinde vahdete, kesret içinde tevhide davet etmiştir. İşte o davet, bugünlerde çok daha fazla ihtilacımız olan bir davettir. İnsanların mezhep ve meşrepleri üzerinden ayrılmaya çalışıldığı, insanların etnik kimlikleri üzerinden birbirinden farklılaştırmaya çalışıldığı, insanların hayat tarzları ve dini inanışları dolayısıyla birbirinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı günümüzde, her şeyden daha çok bu kesret içinde vahdet anlayışıyla tevhidin birleştiriciliğinde birlik olma vakti ve zamanıdır. Bu sene 743’üncüsünü icra edeceğimiz Mevlana ihtifallerinin Şeb-i Arus törenlerinin, başta bizim insanlarımız olmak üzere, bu coğrafyanın insanları olmak üzere, bütün insanla birlik meselesini yeniden hatırlatmasını diliyorum”

Yapılan konuşmaların ardından sanatçı Ahmet Özhan, tarafından Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi. Daha sonra Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi sundu.

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