Asgar Farhadi’nin yeni filmi izleyiciyle buluşuyor

Eserleriyle ödüle doymayan Oscarlı yönetmen Asgar Farhadi’nin yeni filmi ‘Satıcı’ (The Salesman) izleyiciyle buluşuyor



2012 yılında En İyi Yabancı Film dalında Oscar kazanan ‘Bir Ayrılık’ filminin İranlı yönetmeni Ashgar Farhadi’nin yeni filmi ‘Satıcı’ 27 Ocak’tan itibaren Türkiye’de de sinemalarda. Başarılı yönetmenin imzasını taşıyan ‘Satıcı’ 2017 Oscar Ödülleri Yabancı Dilde En İyi Film aday adayı…

Oscar yolunda ilerleyen ‘Satıcı’, Tahran’da yaşayan ve taşındıkları dairenin kiracısıyla ilişkili bir olay nedeniyle hayatları bir anda değişen genç bir çiftin hikayesi üzerinden insan ilişkilerinin karmaşıklığını işliyor.

TOPLUMSAL SORUNLARA DAİR BİR HİKÂYE…

Başrollerini Shahab Hosseini ve Taraneh Alidoosti’nin paylaştığı filmde; Tahran’da yaşayan genç çift Emad ve Rana, oturdukları apartman dairesi hasar görünce yeni bir daireye taşınmak zorunda kalır. Dairenin önceki kiracısıyla ilişkili bir olay, çiftin hayatını bir anda değiştirir. Kendine has özellikleriyle, sıradan bir çift olan ve tiyatroyla uğraşan Emad ve Rana; bir anda kendilerini, kişiliklerinin umulmadık yönlerini ortaya çıkaran bir durumun içinde bulurlar. Toplumsal sorunlara dair bir anlatı, ahlaki bir hikaye olarak ya da izleyicinin zihin yapısına göre bambaşka bir açıdan değerlendirilebilecek olan film; Ashgar Farhadi’nin önceki filmlerinde olduğu gibi insan ilişkilerinin, özellikle de aile içindeki ilişkilerin karmaşıklığına odaklanıyor.

TANIDIK KARMAŞIKLIKLAR VE TOPLUMSAL ELEŞTİRİ

‘Satıcı’, Emad ve Rana’nın arkadaşlarıyla birlikte canlandırdıkları, Arthur Miller’ın ‘Bir Satıcının Ölümü’ adlı oyununa gönderme yapıyor. Miller’ın oyununu öğrenciyken okuyan Ashgar Farhadi oyunun, özellikle insan ilişkilerine dair söyledikleri nedeniyle kendisini çok etkilediğini ifade ediyor. Oscarlı yönetmene göre oyunun en önemli boyutu; ABD’de kentli kesiminin geçirdiği hızlı dönüşümün ve ani modernleşmenin, bir toplumsal sınıfı olduğu gibi yerle bir ettiği döneme getirdiği toplumsal eleştiri. Her şeyin nefes kesen bir hızla değiştiği İran’da bugün yaşanan durumla güçlü bir paralellik taşıyan oyun, ayrıca aile içi ilişkilerin karmaşıklığına da değiniyor. Farhadi böylece; izleyiciyi yanıtlaması zor birtakım sorular üzerine düşündüren oyunla, filmin merkezindeki çiftin özel hayatı arasında paralellikler kurma imkanı buluyor.



ÇARPIK GELİŞMİŞLİK, GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR…

Ashgar Farhadi’nin önceki filmlerinde olduğu gibi “Satıcı”da da ev ve kent merkezi önemli bir rol oynarken film, Tahran’ın çarpık gelişimini de gözler önüne seriyor. Çılgınca, karmakarışık, akıl dışı bir biçimde değişen bugünkü Tahran’ın, Miller’ın oyunda tarif ettiği New York’a oldukça benzediğini belirten yönetmen; böylece film ve oyun arasında bir paralellik daha oluştuğunu ifade ediyor.

‘Satıcı’ Başka Sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor…

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