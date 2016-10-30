Artık rektörlük seçimi yapılmayacak

Hükümet 15 Temmuz sonrası torba yasaya önergeyle eklemek istediği ve muhalefetin itirazı üzerine geri çektiği, rektörlerin cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi, OHAL kararnamesiyle yaptı. Böylece 1992’den beri üniversitelerde öğretim üyelerinin oylarıyla rektör adaylarının belirlenmesi uygulaması sona erdi. Cumhurbaşkanı, devlet üniversitesinin rektörünü, YÖK’ün belirleyeceği üç aday arasından seçecek. Bazı koşullarda cumhurbaşkanı doğrudan istediği bir ismi atayabilecek.



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 3 Ekim’de toplanan Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan konulara ilişkin hazırlanan 675 ve 676. sayılı OHAL KHK’ları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler özetle şöyle:

EN AZ 3 YIL GÖREV YAPMIŞ

Devlet üniversitelerinin rektörlerini, YÖK’ün önereceği, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanı atayacak. Ancak bir aylık sürede önerilenlerden birinin atanmaması ve YÖK’ün de iki hafta içinde yeni aday göstermemesi halinde rektörü, Cumhurbaşkanı doğrudan atayacak. Rektörler en fazla iki dönem görev yapabilecek. Vakıf üniversitelerinin rektörleri ise mütevelli heyetinin YÖK’e önerisi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Rektörün görev süresi 4 yıl olacak. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilecekler. Ancak aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacak. Vakıflarca kurulan üniversitelerde ise rektör, mütevelli heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. KHK’ya, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olanlardan 3 yılını tamamlayanların görevlerinin sona ereceğin ilişkin geçici hüküm de yer aldı.

1981’E DÖNÜLDÜ

1981 yılında çıkarılan yasayla rektörlerin Cumhurbaşkanınca atanması uygulaması getirilmişti. 1992’de yapılan yasal düzenlemenin ardından üniversitelerde öğretim üyelerinin oylarıyla rektör adaylarının seçimle belirlenmesi ve ardından Cumhurbaşkanınca atanması uygulanmasına gidilmişti. Meclis kapanmadan önce yasa değişikliği ile yapılmak istenen düzenleme muhalefetin tepkisi üzerine AK Parti tarafından geri çekilmişti.

ÖZEL HAREKÂT ADAYINA KPSS YOK

Özel harekât polisi olmak için KPSS şartı kaldırıldı. Buna göre 28 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM), yurtdışı teşkilatına ilişkin kadrolar da iptal edildi.

Pasaport ve sürücü belgesi işlemleri de bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Astsubaylıkta 7-10 yıl arasındakiler subaylığa geçiş sınavına başvurabilecek.

FETÖ bağlantısı olan, çoğu tutuklu emniyet müdürlerinin unvan ve rütbeleri alındı. Bu hüküm, zorunlu veya emekliye ayrılan FETÖ’cüleri de kapsıyor. Kararname ile unvanları alınan 442’si birinci, 221’i ikinci sınıf olmak üzere bin 82 emniyet personeli bulunuyor.

DARBE SANIĞINA AVUKAT KISITLAMASI

Terör ve darbe gibi devlete karşı suçtan yargılanıp hüküm giyenlerin avukatları ile görüşmelerinde kısıtlamaya gidildi. Hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenip kayda alınmayacak.

Hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilecek. Hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilecek veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilecek. m Sınırlama ve kısıtlama kararını infaz hakimi verecek ve bu süre üç aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa uzatabilecek. Hakim kararıyla kısaltılıp sonlandırılabilecek.

Davayı uzatmak amacıyla mahkemeye tanık ve uzman kişi getirme talepleri reddedilecek. Mevcut düzenlemede mahkemenin çağrılması talebini reddetmesi halinde bile sanıklar bu kişileri mahkemeye getirebiliyordu.

Terör örgütlerine ilişkin yargılamada sanıklar duruşmalarda en fazla üç avukatla savunma yapabilecekler.

OHAL KHK’sına eklenen geçici madde ile kendi istekleri ile ordudan ayrılan uzman erbaşlara gardiyanlık yolu açıldı.

10 BİN 159 İHRAÇ

SAĞLIK’TA 2 BİN 774 İHRAÇ

OHAL kapsamında dün yayınlanan yeni kararnameyle, terör örgütleriyle ilgisi olduğu belirtilen 10 bin 159 kişi kamudan ihraç edildi. TBMM’den 32, Diyanet’ten 249, Adalet Bakanlığı’ndan 2 bin 534, MEB’den 2 bin 219, Sağlık Bakanlığı’ndan 2 bin 774, üniversitelerden 1.267 kişinin işine son verildi.

DAVUTOĞLU’NUN DANIŞMANI DA

Yargıtay, Sayıştay ve birçok bakanlıktan da ihraçlar oldu. TSK’dan 101 personel ihraç listesinde yer aldı. İhraç edilenlerin arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde özel danışmanlarından biri olan Büyükelçi Ahmet Tuta ve eski Kudüs Büyükelçisi Mustafa Sarnıç da yer aldı.

ÇOĞU HDP’Lİ VEKİL DANIŞMANI

TBMM’den ihraç edilenler arasında milletvekili ve parti grubu danışmanları da bulunurken, bu isimlerin çoğunu HDP’li vekillerin danışmanı oluşturdu. HDP Grup Basın Danışmanı Deniz Zarakolu da ihraç edildi.

TSK’DA 31 kişi GÖREVE İADE

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ikisi general 39 personel, TBMM’de 3 personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda bir personel, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 31 personel göreve iade edildi. Göreve iade edilen generaller Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ve Tuğgeneral Melih Hamdi Ünal oldu.

15 BASIN KURULUŞU KAPATILDI

Jin ve Diha Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat’ın da aralarında bulunduğu 2 haber ajansı, 10 gazete ve 3 dergi kararnameyle kapatıldı. Buna karşılık 6 yerel gazete, bir televizyon ve Umut FM-Yağmur FM radyolarının kapatma kararı kaldırıldı.

ŞİRKETTE DÜŞÜK HİSSEYE DE KAYYUM

Kararnameyle, daha önceden FETÖ’yle bağlantılı gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan banka ve finans kuruluşlarına cezai sorumluluk yüklenemeyeceği hükme bağlandı. Buna göre, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde 50’den az ortaklık payının olduğu şirketlere de, bundan sonraki dönemde TMSF kayyum olarak atanabilecek.

1267 AKADEMİSYEN İHRAÇ EDİLDİ

1267 akademisyen üniversitelerden ihraç edildi. Bu isimler arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Eser Karakaş ve “darbe girişimine ilişkin subliminal mesaj verdiği” iddiasıyla tutuklanan Prof. Mehmet Altan da yer aldı. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Sezai Temelli ile Barış İçin Akademisyenler’den Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım da ihraç edildi. ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ isimli bildiriye imza atan akademisyenlerden de birçok isim ihraç listesinde. Dicle’den 99, Pamukkale’den 87, Süleyman Demirel’den 74, Sütçü İmam’dan 70, Mustafa Kemal’den 51 akademisyen ihraç edildi. Listede Orta Doğu Teknik, İstanbul, Yıldız Teknik, Marmara gibi önemli üniversitelerden de isimler var.

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