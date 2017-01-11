Aralık ayında 19 kadın katledildi

Erkekler Aralık’ta 19 kadın öldürdü, üç kadına tecavüz etti, dokuz kadına cinsel tacizde bulundu, 30 kız çocuğunu cinsel istismar etti, 25 kadını yaraladı.

2016’da erkekler en az 260 kadın öldürdü, 75 kadına tecavüz etti; 120 kadını taciz etti; 417 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; 329 kadına şiddet uyguladı.

Cinayet

Erkekler Aralık’ta 19 kadın ve yanlarındaki iki erkeği öldürdü.

19 kadın cinayetinin yanısıra biri trans üç kadın cinayetinin failleri belirlenemedi. Tecavüze uğrayan ve hastane önüne bırakılan bir kadın hayatını kaybetti. Çocukluğundan beri cinsel istismara maruz kalan bir kadın intihar etti.

Kadınların yüzde 47’si ayrılmak/boşanmak istedikleri ya da barışmayı reddettikleri için öldürüldü.

Cinayetlerin yüzde 26’sı sokak, hastane, otel, işyeri gibi alanlarda gerçekleşti.

Öldürülen kadınlardan biri erken yaşta, zorla evlendirilmişti.

Kadınların yüzde 16’sı koruma kararlarına rağmen öldürüldü; yüzde 26’sı uzun süredir sistematik şiddet görüyordu.

Kadınların yüzde 68’ini partnerleri veya eski partnerleri öldürdü: İki kadını kızlarının kocaları, ikisini eski sevgilileri, 10’unu kocaları, birini kocası ve kocasının ailesi, birini oğlu, birini birliktelik teklifini reddettiği bir erkek, birini evine giren hırsızlar, birini tanımadığı bir erkek öldürdü.

Cinayetlerin yüzde 58’i ateşli silahlarla işlendi: Üç kadın bıçakla, biri boğularak, ikisi işkenceyle, beşi tüfekle, altısı tabancayla öldürüldü. Bir kadının nasıl öldürüldüğüne haberlerde yer verilmedi.

Kadın katillerinin yaşları 18 ila 48, öldürülen kadınların yaşları 20 ila 86 arasında değişti.

Cinayetlerin ardından iki erkek intihar etti, ikisi intihara teşebbüs etti.

Aralık’ta kadın cinayetlerinin yaşandığı iller Adana (2), Antalya (1), Bolu (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Eskişehir (1), İstanbul (1), İzmir (2), Kayseri (1), Kırklareli (1), Kütahya (1), Mersin (2), Van (1), Yalova (2).

Tecavüz

Aralık’ta medyaya üç tecavüz olayı yansıdı.

Bir kadına sevgilisi ve arkadaşları tecavüz etti, birine tanıdığı/arkadaşı olan bir erkek, birine ise tanımadığı bir erkek tecavüz etti.

Üniversite öğrencisi bir kadın, kaldığı yurda dönerken tecavüze uğradı. Sevgilisi ve arkadaşlarının tecavüz ettiği bir kadın ise, tecavüzcülerce hastanenin önüne bırakıldı ancak kadın hayatını kaybetti.

Tecavüzcülerden ikisi tutuklandı.

Faillerin yaşları 23 ila 35, mağdurların yaşları 18 ila 22 arasında değişti.

Tecavüz vakalarının yaşandığı ille Adıyaman (1) ve İstanbul (2).

Seks işçiliğine zorlama

Aralık’ta 17 kadın seks işçiliği yapmaya zorlandı. Bunların 16’sı T.C. vatandaşı değildi. Kadınların eşyalarına el konularak ve tehditle alıkonulduğu, birinin kaçmaya çalışırken camdan düşerek yaralandığı belirtildi.

Üç ilde 16 kişi kadınlara zorla seks işçiliği yaptırdığı için tutuklandı, biri gözaltına alındıktan sonra bırakıldı.

Bu olayların yaşandığı iller Kırklareli (2), Mersin (12), Muğla (3).

Taciz

Aralık’ta 9 kadına yönelik cinsel taciz haberleri medyaya yansıdı.

Bir taciz olayında, tacizci değil, tacizciyi hafif yaralayan bir kadın gözaltına alındı. Metrobüste yaşanan bir taciz olayında, mağdur kadına dava açıldı. Tanımadığı bir erkeğin ısrarlı takip ve sözlü tacizine maruz kalan bir kadın ise, şikayet etmeye gittiği karakoldaki polisler tarafından “Sabahın 06:30’unda sokakta ne işin var? Bir de ona gülmüşsün” gibi sözlerle taciz edildi.

Bir kadın boşanmak istediği cezaevindeki kocası tarafından telefonla taciz edildi, üç engelli kadın öğretmenlerinin tacizine uğradı, üç kadın tanımadıkları erkeklerin, biri yeni tanıştığı bir erkeğin tacizine uğradı. Bir vakada failin kim olduğu haberlerde yer almadı.

İki tacizci tutuklandı, iki tacizci serbest bırakıldı, bir tacizcinin cezaevinden izinli çıkması yasaklandı, dört tacizciyle ilgili hukuki süreç medyaya yansımadı.

Taciz olaylarının üçü okulda, ikisi sokakta, biri metrobüste, biri işyerinde, biri bir avukatlık ofisinde, biri ise telefon aracılığıyla gerçekleşti.

Aralık’ta tacizcilerin yaşları 25 ila 61, tacize maruz kalan kadınların yaşları 18 ila 39 arasında değişti.

Taciz olaylarının yaşandığı iller Adana (1), Antalya (1), Denizli (1), İstanbul (1), İzmir (4), Isparta (1).

Çocuk istismarı

Erkekler Aralık’ta 30 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklardan biri engelliydi.

İstismarcıların yüzde 37’sini öğretmenleri yüzde 20’sini akrabaları oluşturdu: Bir kız çocuğunu ağabeyi, ikisini çeşitli erkek akrabaları, ikisini annelerinin sevgilileri, ikisini büyükbabaları, birini eski sevgilisi, üçünü mahalle esnafı, birini komşusu, ikisini market çalışanı bir erkek, ikisini öğretmenleri, dokuzunu okul müdürleri, üçünü tanımadıkları erkekler, birini üvey babası istismar etti. Bir vakada failin kim olduğu haberlerde yer almadı.

Cinsel istismar olaylarının yüzde 37’si okullarda yaşandı: Bir kız çocuğu alıkonulduğu apartman boşluğunda, dördü evlerinde, biri kandırılarak bindirildiği araçta, ikisi markette, 11’i okulda, biri sokakta, biri zorla götürüldüğü metruk binada cinsel istismara maruz kaldı.

24 erkek tutuklandı, 2 erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verildi, bir tecavüz vakasında ise faille ilgili hukuki süreç haberlerde yer almadı.

8 yaşında bir kız çocuğunun bir yıldır bir akrabasının cinsel istismarına uğramasının ortaya çıkmasının ardından, kız çocuğunun babası istismar olayına inanmadığını söyleyerek tacizci akrabasından şikayetçi olmadı.

Aralık’ta istismarcıların yaşları 16 ila 60, mağdur kız çocuklarının yaşları 5 ila 17 arasında değişti.

Şiddet – yaralama

Erkekler Aralık’ta 25 kadına şiddet uyguladı/yaraladı.

Şiddet-yaralama vakalarının yüzde 28’si sokak, kafe, otobüs gibi kamusal alanlarda, herkesin gözü önünde yaşandı.

Şiddet-yaralama olaylarının yüzde 52’si ölüme sebebiyet verebilecek yöntemlerle gerçekleşti: Beş kadın bıçakla, biri camdan aşağı atılarak, 12’si darp edilerek, biri işkenceyle, üçü tabancayla yaralandı; bir kadın tabancayla tehdide maruz kaldı.

Kadınların yüzde 61,5’i partnerlerinden ya da eski partnerlerinden şiddet gördü: Bir kadına arkadaşının sevgilisi, ikisine dini nikahlı kocaları, ikisine eski kocaları, ikisine evlerine giren hırsızlar, yedisine kocaları, birine nişanlısı, birine öğrencisi, ikisine oğlu, dördüne sevgilisi, ikisine tanımadıkları erkekler şiddet uyguladı. İki kadına yönelik şiddet olayında, faillerin kim olduğuna haberlerde yer verilmedi.

Kadınların yüzde 12’si boşanmak/ayrılmak istedikleri ya da barışma teklifini reddettikleri için şiddet gördü.

Erkeklerin şiddet bahaneleri arasında kadının ayrılma isteğinin yanısıra kadının parkta spor yapması, kadın öğretmenin teneffüsün sonunda öğrencileri sınıfa çağırması, kıskançlık gibi şeyler yer aldı.

16 yaşında bir kız çocuğu, 14 yaşındayken evlendirildiği kocasından şiddet gördü.

Kadınlara şiddet uygulayan-yaralayan erkeklerden biri intihar etti.

İki kadın şiddet gördükleri koca/eski kocasını öldürdü; bir erkek ise annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü.

Aralık’ta şiddet uygulayan erkeklerin yaşları 19 ila 66, şiddete maruz kalan kadınların/kız çocuklarının yaşları 16 ila 65 arasında değişti.

Aralık’ta şiddet-yaralama vakalarının yaşandığı iller

Adana (1), Antalya (2), Bartın (1), Çorum (2), Eskişehir (1), İstanbul (5), İzmir (3), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Manisa (2), Muğla (1), Niğde (1) ve Zonguldak (1).

Bölgelere göre

Aralık’ta toplam 103 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz, seks işçiliğine zorlama ve yaralama vakası basına yansıdı.

Tüm şiddet vakalarının yüzde 23’ü Marmara, yüzde 7’si İç Anadolu, yüzde 21’i Ege, yüzde 24’ü Akdeniz, yüzde 21’i Karadeniz, yüzde 3’ü Güneydoğu Anadolu, yüzde 2’si Doğu Anadolu’da yaşandı.

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