Antalya Ticaret ve Sanayi odasının Çevreyolu üzerindeki binasında bu sabah 08.50 sıralarında patlama meydana geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının Çevreyolu üzerindeki binasında bu sabah 08.50 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın neden kaynaklandığı henüz öğrenilemezken, olay yerine ambulanslar sevkedildi.

Patlamanın binanın otoparkında gerçekleştiği yönünde iddialar var.

Patlama sesi kent merkezinden de duyuldu.

Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Otoparkta bulunan bir otomobilin infilak ettiği iddia ediliyor.

4 otomobilin ve çevredeki binaların da patlamada hasar gördüğünü söyledi.

DHA muhabiri Demirbaş, “Yaralı olmayanlar binanın yanındaki benzin istasyonunun önünde bekletiliyor. Arka tarafta ya da binanın içinde yaralılar olabileceği söyleniyor” dedi. DHA muhabiri Tolga Yıldırım ise binanın tahliye edildiğini, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

‘BİN ANDA BÜTÜN CAMLAR AŞAĞI İNDİ’

Olay sırasında binada bulunan bir görgü tanığı ise, “Ne olduğunu anlayamadık. Bir anda bütün camla indi. Herkes çığlık çığlığa dışarı kaçtı” sözleriyle yaşanan paniği anlattı.

Menderes Türel: Patlama kaza da olabilir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaşanan patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Türel, “Bu gibi patlamaları bir terör olabileceği endişesiyle karşılıyoruz ama henüz çok erken. Ankara Ticaret Odası’nın oto parkı şehre çok uzak bir yer. Patlama çok erken saatte oldu. Bütün bunları düşündüğümüzde patlama bir kaza nedeniyle de yaşanmış olabilir. Emniyet ve valilik açıklamasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Aldığım bilgilere göre patlama nedeniyle yaşanan cam kırıklarından kaynaklı küçük yaralanmalar söz konusu.” dedi.