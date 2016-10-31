Antalya’da “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisi” açıldı

Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan başarısız ve hain darbe girişimini konu alan “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisi”, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde açıldı. Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin resmedildiği sergi, 4 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisi” açıldı. Sergide, 15 Temmuz’da yaşanan başarısız darbe girişiminde canını hiçe sayarak gözünü kırpmadan vatanı uğruna şehit olan vatandaşların destansı mücadelesi ve Çanakkale Zaferi resmedildi.

4 Kasım’a kadar açık

Yağlıboya, kumaş baskı, keçe tabloda sanatseverlere yansıtılan demokrasi mücadelesi sergisi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Mustafa Ermiş, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve birçok sanatseverin katılımıyla ziyarete açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisi, 4 Kasım’a kadar açık kalacak.

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