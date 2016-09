Antalya Film Forum 2016’da yarışacak projeler belli oldu

Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, yapımcı ve yönetmenleri destekleyerek projelerin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmak için çalışmalarını sürdüren Antalya Film Forum’a bu yıl katılacak projeler belli oldu. 150’ye yakın uzun metraj film projesi başvurduğu Forum’da, Belgesel Pitching, Kurmaca Pitching ve Work in Progress Platformlarına toplamda 26 proje seçildi.

Yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesi, projelerinin uluslararası sinema endüstrisi içerisinde yer edinmesine katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında iki yıl önce başlatılan ortak yapım ve proje geliştirme marketi Antalya Film Forum’da yarışacak projeler belli oldu. Geçen seneye oranla %20‘nin üzerinde artış gösteren başvurular arasında, alanında uzman uluslararası danışmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, 12 Uzun Metraj Kurmaca, 9 Uzun Metraj Belgesel ve 5 Work in Progress olmak üzere toplam 26 film projesi seçildi.

Kısa sürede sektör açısından olumlu ve başarılı geri dönüşlerin alındığı, Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filminin yapımcı Zeynep Atakan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Antalya Film Forum; kurgu aşamasında bir filmin tamamlanmasına yönelik Work in Progress bölümünün yanı sıra senaryo aşamasındaki projelere destek verilen Belgesel Pitching ve Kurmaca Pitching bölümlerinde gerçekleşiyor. Yurtdışından yapımcıları, film festivalleri programcılarını, dünya satış şirketleri temsilcileri ve dağıtımcılarını Antalya’da ülkemiz sinema profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum, hem ulusal hem de uluslararası arenada ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Antalya Film Forum’da Uzun Metraj Kurmaca Pitching ve Uzun Metraj Belgesel Pitching’de uluslararası jüri tarafından seçilecek iki projeden her birine 30.000 TL, Work in Progress Pitching’de seçilecek bir projeye ise 100.000 TL ödül verilecek. Bunların yanı sıra destek olarak verilecek yan ödüller de festivale doğru ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

Antalya Film Forum 2016’ya seçilen projelerin yapımcı ve yönetmenleri, 19-22 Ekim tarihleri arasında projelerini sunmak üzere Antalya Film Forum’da bulunacaklar. Forum’da ayrıca ustalık sınıfları (Masterclass), paneller, yansımalar sınıfı (Case Study Rooms), kahvaltı buluşmaları, birebir görüşmeler gibi etkinlikler de katılımcılar ve akredite konuklarla buluşacak.

Platformlara seçilen projeler;

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platform:

1)Çukurcalı 3 Kız Kardeş – Yönetmen: Emin Alper / Yapımcı: Nadir Öperli

2)Amerika Otobüsü – Yönetmen: Derya Durmaz / Yapımcı: Nefes Polat

3)Birlikte Öleceğiz – Yönetmen: Hakkı Kurtuluş / Yapımcı: Hakkı Kurtuluş

4)Kül Mektup – Yönetmen: Lusin Dink / Yapımcı: Emine Yıldırım

5)Anadolu Leoparı – Yönetmen: Emre Kayiş / Yapımcı: Olena Yershova Yıldız

6)In 5 Years – Yönetmen: Nathalie Sejean / Yapımcı: Müge Özen

7)Abla Kardeş – Yönetmen: Mehmet Eryılmaz / Yapımcı: Cemre Ceren Asarlı

8)Köpek – Yönetmen: Tayfur Aydın / Yapımcı: Erhan Özoğul

9)Şahmerdan Başı – Yönetmen: Mete Gümürhan / Yapımcı: Aydın Dehzad

10)Güven – Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak / Yapımcı: Serkan Acar

11)Borç – Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu / Yapımcı: Vuslat Saraçoğlu

12) Uşak – Yönetmen: Emre Konuk / Yapımcı: Serdar Öğretici

Uzun Metraj Belgesel Pitching Platform:

1)Ben de Buradayım – Yönetmen: Kıvılcım Akay Doğan / Yapımcı: Aslıhan Altuğ

2)Turn Me On – Yönetmen: Deniz Gürgen / Yapımcı: Erkut Ertürk

3)Muhammed Ali – Yönetmen: Ümit Köreken / Yapımcı: Nursen Ç. Köreken

4)Radarın Altında – Yönetmen: Çağlar Kanzık / Yapımcı: Boran Güney

5)Hayat Ne Jazz Ne Hicaz – Yönetmen: Yasin Ali Türkeri / Yapımcı: Mehmet Özgür Candan

6)Erotica – Yönetmen: Alper Kocatepe / Yapımcı: Mustafa Kerem Ak

7)Terzi Zülfiye’nin Tuhaf Hikayesi – Yönetmen: Murşit Barto / Yapımcı: Sidar İnan Erçelik

8)Kim Mihri – Yönetmen: Berna Gençalp / Yapımcı: Berat İlk

9)Filmin Adı Ne? – Yönetmen: Pınar Fontini / Yapımcı: Pınar Fontini

Work in Progress Platform:

1)Adem’in Eli – Yönetmen: Aydın Ketenağ / Yapımcı: Bilal Bağcı

2)Daha – Yönetmen: Onur Saylak / Yapımcı: Ziya Cemre Kutluay

3)Kaçış – Yönetmen: Kenan Kavut / Yapımcı: Zeki Peynirci

4)Mr. Gay Syria – Yönetmen: Ayşe Toprak / Yapımcı: Ekin Çalışır

5)Güvercin – Yönetmen: Banu Sıvacı / Yapımcı: Mesut Ulutaş

