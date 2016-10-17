Antalya Film Festivali’nin Cam Piramit’i açıldı

53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin dünkü resmi açılışının ardından, bugün de bir Festival Merkezi’ne dönüştürülen Cam Piramit’in açılışı yapıldı

. Film gösterim salonları, atölyeler, ustalık sınıfları, basın toplantıları için kullanılacak olan Hadrian Salonu’nu, ofisleri, basın merkezini ve sektör konuklarının buluşma noktası haline gelecek salonları tek tek gezen Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, aynı zamanda Film TMR’nin de merkezi olan alanda çalışanlarla sohbet etti. Ardından Festival Direktörü Elif Dağdeviren’le birlikte basın toplantısı düzenleyerek gazetecileri bilgilendiren Menderes Türel; ‘Cam Piramit’i, Festival Merkezi’ne; Kral Yolunu da Festival Yolu’na dönüştürdük. Festivalimizi de krallara layık bir şekilde gerçekleştireceğiz’ dedi.

Festivaldeki etkinliklerden de bahseden Türel, ‘Şahsi görüşüm olmaktan öte bir fikir. Bu yıl ilk kez faaliyete açtığımız bu özel alan, dünya çapında bir merkez oldu. İçinde bulunduğumuz bu salondaki yerimizi birazdan dünyaca ünlü aktris Connie Nielsen alacak. Basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Bu salonda sadece basın toplantıları yapmayacağız, Film TMR, yani bitmiş filmlerin pazarlanması ve önünün açılması alanında endüstrinin önemli temsilcileri de bir araya gelecek. Yeni işbirliklerinin temelini atacaklar’ dedi. Serdal Güzel ve Deniz Çakır’a ait Rabarba’ sergisinden de bahseden Türel, ‘Rabarba sergisi de bir ilk. Hep perde arkasında bu işin çilesini çeken seslendirme sanatçılarımızın heyecanını yansıtan bir sergi olacak.” dedi.

Elif Dağdeviren; “Bugün bizi çok heyecanlandıran bir açılış var. Cam Piramit bizim için çok önemli. Expo 2016 hayatımıza girdiği için, burayı bir festival merkezine döndürmeyi rica ettik. Dünyanın bütün büyük festivalleri gibi artık uluslararası ve güçlü bir festival olan Antalya da böyle bir merkeze ihtiyaç duyuyordu” dedi. Menderes Türel; “Dün gece EXPO’da düzenlediğimiz açılış törenine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Televizyon akışı da fevkaladeydi. Her şey mükemmeldi. Halkın korteje katılması fevkaladeydi. Halkın ilgisinden sanatçılarımızı taşıyan araçlar yürüyemedi. Bir çok sanatçı dünyadaki film festivallerinde böyle içtenlik ve samimiyetin yaşanmadığını, bunun kendine özgü, Antalya’ya özgü bir durum olduğunu ifade ettiler. Bugün de festivalimize bir merkez kazandırıyoruz. Açılış ve kapanış Expo 2016’da olacak.’ açıklamasında bulundu.

Toplantı sonrası Connie Nielsen söyleşini eşi Ebru Türel ve Elif Dağdeviren’le birlikte dinledi. Sonunda Ebru Türel, Nielsen’a Anatoli’den Türk kahvesi ikram seti hediye etti. Nielsen de Festival Direktörü Elif Dağdeviren’e ‘Festivalin sosyal sorumluluklara eğiliyor olması beni çok etkiledi. Burada olmamın nedenlerinden biri de bu’ dedi.

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