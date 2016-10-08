Annesi ile sıra arkadaşı oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Subaşı Mahallesi Muhtarı Merve Nuray Karakaya, yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi kazanınca oğlu ile sıra arkadaşı oldu.



1989 yılında liseden mezun olan ve o dönem en yakın üniversite olan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni kazanamayınca üniversite hayalini erteleyen Muhtar Merve Nuray Karakaya, yıllar sonar hayaline ulaştı. Son girdiği LYS sınavını kazanan muhtar Karakaya, oğlu İhsan Karakaya ile aynı bölümü kazandığını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Oğlu ile sınıf arkadaşı olan ve aynı sırada oturan muhtar Karakaya, bu durumu “Kaderin bir cilvesi” olarak yorumladı.

43 yaşından sonra üniversite kapılarını aralayan ve okumayı çok sevdiğini söyleyen Subaşı Mahallesi Muhtarı Merve Nuray Karakaya, “Yıllar önce üniversite hayalimi gerçekleştirememiştim. Bugün ise her ilde bir üniversite var. Okumayı seven bir insanım” dedi.

Muhtar Karakaya, şöyle konuştu: “1989 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdim. O yıllarda şimdiki gibi her yerde üniversite yoktu. Üniversiteyi okumayı da çok istiyordum. Ordu’ya yakın olduğu için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni kazanmak istedim ama olmadı. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirmek için Ordu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nü kazandım. Muhtar olduğum için yerel yönetimleri istedim. Oğlum İhsan Karakaya da aynı bölümü kazandı. Aynı sınıftayız. İlginç ama güzel oldu” dedi.

Annesi ile aynı sınıfta olmanın kendisini gururlandırdığını belirten İhsan Karakaya ise “Annemle sınıf arkadaşı olmak ilk başta komik geldi. Çevremdekilerde tebessüm etti ama gerçekten çok güzel bir duygu. Birbirimize derslerimizde yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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