Anne kız aynı sahnede

Rona Munro’nun dünyada en çok oynanan oyunu ‘Demir’de ilk kez gerçek anne kız aynı sahnede



Erdal Özyağcılar’ın eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar, ‘Demir’ adlı tiyatro oyunun 3’üncü sezonunda izleyici ile buluştu.

Geçtiğimiz sezonda da adından söz ettiren ‘Demir’ adlı oyun, yeni sezonda ilk olarak Profilo Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı. Anne Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar, oyun öncesi kameralar karşısına geçerek röportaj yaptı. Zeynep Özyağcılar’ın “Evde annemle teksi çalışıp ezber yaparken babam bizi kıskanıyor, hatta oyunda rol da istedi ama biz kabul etmedik. Bazen de biz çalışırken konuşmalarımızı gerçek sandığı oldu” sözleri gülüşmelere neden oldu. Güliz Özyağcılar ise, “Ben artık uzun oyunlar istemiyordum, kısa kısa rolümü yapıp çıkmak istiyordum ama anne kız rolü gelince hemen kabul ettim. İyi ki de etmişim” dedi.

Feminist yazar olarak bilinen Rona Munro’nun dünyada en çok oynanan oyunu olma özelliğini taşıyan ‘Demir’;15 yıl önce kocasını öldüren ve müebbet hapse mahkûm olmuş bir kadın ile annesi hapse düştüğünde 11 yaşında olan, geçmişi bu travmayla silinen bir kızın, ilk defa bir araya gelme hikâyesini anlatıyor. Hapishanenin görüşme odasında ilk anda birbirlerini tanıyamayan anne-kız, konuşmaya başladıktan sonra geçmişi, aslında kendilerini, kendi özlerini ve özlemlerini aramaya koyuluyor.

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