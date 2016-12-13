Anne kalbi evlat acısına daha fazla dayanamadı

İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Yasin İke’nin annesi 49 yaşındaki Yeter İke, oğlunun acısına dayanmayarak kalp krizi geçirdi. Yeter İke’nin anjiyo olacağı belirtildi.

Beşiktaş’ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Yasin İke’nin annesi Yeter İke, oğlunun dün defnedilmesi ardından Esenyurt Mahallesi’ndeki evine giderek taziyeleri kabul etti.

Akşam saatlerinde göğüs ağrısı şikayetleri artan anne, oğlunun acısına dayanamadı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan acılı anneye burada yapılan ilk müdahale ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Yeter İke, Kalp ve Damar Servisi’nde yoğun bakıma alındı. Anne İke’nin kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu ve anjiyo yapılacağı bildirildi.

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