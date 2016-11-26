Anne Frank’ın şiiri rekor fiyata alıcı buldu

Hitler soykırımının simgeleşen isimlerinden Anne Frank’ın el yazısı ile yazılan şiiri açık artırmada rekor kırdı



Yahudi soykırımının unutulmaz ismi Anne Frank’ın kendi el yazısıyla yazılşan şiiri, Hollanda’daki bir müzayedede açık artırmada 148 bin dolara (500 bin TL) satıldı.

Anne Frank’ın el yazısıyla yazdığı ve imzaladığı şiir için 30 ila 50 bin euro arasında bir fiyat öngörülüyordu, ancak şiir öngörülenin üç katına satıldı. Kimliği açıklanmayan alıcının açık artırmaya internet üzerinden katıldığı öğrenildi. II. Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki Amsterdam’da Almanya doğumlu bir Yahudi olarak hatırlanan Frank, yazdığı sekiz mısralık şiirini bir arkadaşına göndermişti.

Şiirin, Frank ailesinin Alman güçlerinden kaçmak için gizli bir daireye taşınmasından dört ay kadar önce, 28 Mart 1942 tarihinde yazıldığı öğrenildi.

ANNE FRANK KİMDİR?

Babası Otto Frank bir banka görevlisiydi. 1929 Büyük Buhran’ı ile işleri kötüye gidince 1933 yılında iş ilişkilerini kullanarak Hollanda’ya gitmenin bir yolunu buldu. Adolf Hitler’in Hollanda’ya girmesiyle birlikte, buradaki Yahudilere Almanya’daki gibi kısıtlamalar getirilir. Ablası Margot’la birlikte sadece Yahudilerin okuduğu okulda eğitim almaya başlar.

Yahudilerin kendi işlerini kurmaları ve işletmeleri yasak olduğu için babası işlerinin başına yakın bir dostunu geçirir. Temmuz 1942’de Anne’nin ablası Margot’a bir celp gelir ve SS merkezine çağırılır, Yahudi olarak işaretlenir. Anne Frank, 14 yaşındayken Otto Frank’ın Prinsengracht’taki ofis binasının arkasında bulunan gizli bölmede saklanmaya başlar. Beraberlerinde yakın dost oldukları 4 kişi daha vardır. Burada bir hapis hayatı yaşarlar ve ailelerin dış dünyayla bağlantısını, ihtiyaçlarını Otto Frank’ın sekreteri Miep Gies sağlar. On üçüncü yaş gününde kendisine hediye edilen bir ajandayı günlük olarak kullanmış ve saklandıkları iki yıl boyunca yaşanan olayları günü gününe yazmıştır. Yazdığı yazılar Kitty adında birine ithafen yazılmıştır. İki yıl sonra saklandıkları yer polis tarafından basılır.

Frank ailesi ve diğer aile trenle Polonya’daki Auschwitz toplama kampına gönderilir. Bir süre sonra Anne Frank ve diğer ailenin üyeleri farklı toplama kamplarında ölürler. Aynı yılın sonbaharında Anne Frank ve ablası Margot Bergen-Belsen kampına gönderilirler. Margot ve Anne tifüsten ölür. Auschwitz’de kalan baba Otto Frank, Kızıl Ordu’nun gelmesiyle kamptan kurtulur. Baba Frank’ın elinde, eski sekreteri Miep’in kendisine ulaştırdığı Anne’nin günlüğü vardır ve bu günlüğü defalarca okur. Sonra bir kopyasını profesör bir arkadaşına gönderir. Yakın çevresinin baskısıyla da günlüğünü yayımlamaya karar verir. İlk olarak 150 bin adet basılır. Bu baskıyı daha birçok baskı takip eder. 60 dile çevrilmiş ve en çok satanlar listesine girmiştir. (Kaynak: Wikipedia)

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