Ankara’da patlama!

Başkent’te polisin “teslim ol” çağrısına uymayan iki canlı bomba kendini havaya uçurdu. 2 terörist öldü, 3. şüpheli her yerde aranıyor.

Ankara’da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki terörist, düzenlenen operasyonda polisin “teslim ol” çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Ankaralı iki uyanık vatandaşın fark etmesiyle polisharekete geçti. Ankara’da eylem hazırlığındayken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kendilerini patlatan iki teröristin isimlerin 1990 doğumlu Mahide Ataş ve Bingöl nüfusuna kayıtlı Harun Arslan olduğu belirlendi. Bir üçüncü kişinin de kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ankara Valisi Ercan Topaca, “PKK bağlantısı üzerinde duruluyor” dedi.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Haymana yolunun 9. kilometresindeki özel bir at çiftliğinde şüpheli kişileri fark eden iki vatandaşın polise ihbarı sonrası harekete geçildi. Polisin ‘teslim ol’ çağrısına uymayan teröristler daha müdahale edilmeden kendini patlattı. polisin “teslim ol” çağrısı üzerine araçtaki bombayı patlatarak intihar etti.

ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİLER

Teröristler ölü ele geçirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

ANKARA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Canlı bombaların kendini havaya uçurduğu saldırıyla ilgili ilk açıklama Ankara Valisi Ercan Topaca’dan geldi. Topaca, “Teröristler başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi. Teröristler kendi kendilerini patlattılar. Diyarbakır’dan gelen ihbar üzerine harekete geçtik. Vatandaşın ihbarı da etkili oldu.” dedi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Teröristlerin birinin kimliğinin belirlendiğini açıklayan Topaca, “Bingöl doğumlu Harun Arslan isimli bir şahsın kimliği mevcut. Tahrip olmamış şekilde nüfus cüzdanı elimizde. Epey bir zamandır ortalıkta olmadığı, görülmediği yönünde bir ihbar vardı. Arkadaşlarımızın şüphelendiği üçüncü bir kişiyi de tespit etmeye çalışıyoruz.” dedi. Valinin açıklamalarının ardından kendini patlatan kadın teröristin 1990 doğumlu Mahide Ataş olduğu belirlendi.

200 KİLO AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

Topaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“200 kilo amonyum nitrat ve patlayıcı bulundu. Şüphe çekmememk için ve kendilerini kamufle etmek için aracın üzerine Türk bayrağı asmışlar. Muhtemelen aracı da kullanacaklardı.”

“PKK’YI İŞARET EDİYOR”

Ankara Valisi, “canlı bombalar hangi örgütten” sorusuna ise şu cevabı verdi; “Henüz bir örgüt zikretmek mümkün değil gibi gözüküyor. PKK bağlantılı olma ihtimali yüksek gözüküyor. Henüz tam bilgilere ulaşamadık. Bayanın kimliği belli değil, 1 kişinin kimliği belli. Olayın planlanma şekliyle PKK’yı işaret ediyor.” dedi.

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