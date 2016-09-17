Ankara’da koca dehşeti!
Başkent’te bir şahsın tartıştığı karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
Olay akşam saat 20.00’da Ankara’nın Polatlı İlçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk Caddesi üzerinden evine dönen Ebru K. (27), yol üstünde karşılaştığı kocası Yılmaz K. (30) İle henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladılar.
Tartışma esnasında belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla karısını 6 yerinden bıçakladığı iddia edilen Yılmaz K. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ebru K. ise kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis kaçan kocayı Yunus Emre Camii’nin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.