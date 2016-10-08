Ankara Valiliği’nden flaş patlama açıklaması

Kendini patlatan canlı bombalarla ilgili Ankara Valisi’nden ilk açıklama geldi. Teröristlerden biri Bingöl nüfusuna kayıtlı Harun Aslan. Kadın teröristin de kimliği belirlendi.



Ankara’dan bir son dakika haberi geldi.Ankara’da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki terörist, düzenlenen operasyonda polisin “teslim ol” çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Teröristler ölü ele geçirildi. Ankara Valisi, Ercan Topaca, olayla ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. AnkaraValisi Ercan Topaca, teröristlerden birinin Bingöllü Harun Aslan olduğunu söyledi. Kadın canlı bombanın ise 1990 doğumlu Mahide Ataş olduğu belirlendi.

İşte Vali’nin açıklamaları:

“Emniyetimizin çalışmalarıyla bu olay diyarbarıda bir ihbar üzerine polisin aradığı şahıslardı. dün vatandaşın bir kadın bir erkek ve üçüncü bir şahıs ihbarı üzerine bu bölge üzerine yoğunlaşıldı. Yapılan incelemede kulübede oldukları anlaşıldı.

“BİNGÖL NÜFUSUNA KAYITLI HARUN ASLAN”

Sabaha karşı operasyon yapılarak teslim olmaları yönünde ikaz yapıldı olumlu cevap vermediler. Daha biz müdahale etmeden kendilerini patlattılar. Yapılan incelemede Bingöldoğumlu Harun Aslan isimli şahsın kimliğine ulaştık. Bir bayan olduğunu düşünüyoruz ancak henüz kimliği belli değil. Arkadaşlarımızın şüphelendiği üçüncü bir şahıs var. Tespit etmeye çalışıyoruz.

200 KG AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

200 kilogram civarında amanyom nitrat bulduk ve iki kalıp plastik patlayıcı var. Polis olayı araştırıyor, daha ayrıntılı biçimde delliler topluyorlar. Teröristlerin amacı neresiydi, nereyi patlatmak istiyorlardı, kesin bir şey söylemek istiyorlar.

“GAR PATLAMASININ YIL DÖNÜMÜ HEDEF OLABİLİR”

Gar patlamasının yıl dönümü var bununla ilgili bir hedef olabilir. Allah’a şükür fırsat verilmeden duyarlı vatandaşlarımızın ihbarıyla etkisiz hale getirdiler. Kendi kendilerini patlattılar, etkisiz hale getirdiler.

ARACA TÜRK BAYRAĞI ASMIŞLAR

Bir araç var, parası verilip satın alınmış. Arkasına Türk bayrağı asılmış. Eylemde kullanılacağını düşünüyoruz. Dikkat çekmemek için böyle kamufule etmişler. Kötü niyetli kişiler bazı kutsal değerlerimizi alet etmiş.

“PKK’YI İŞARET EDİYOR”

Ankara Valisi, “canlı bombalar hangi örgütten” sorusuna ise şu cevabı verdi; “Henüz bir örgüt zikretmek mümkün değil gibi gözüküyor. PKK bağlantılı olma ihtimali yüksek gözüküyor. Henüz tam bilgilere ulaşamadık. Bayanın kimliği belli değil, 1 kişinin kimliği belli. Olayın planlanma şekliyle PKK’yı işaret ediyor.” dedi.

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