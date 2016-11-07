Ankara Garı saldırısına ilişkin dava başladı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.



Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 36 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Aralarındaki paravanın kaldırılmasının ardından birleştirilen Ankara 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemelerinin salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları, patlamada yaralanan ve yakınlarını kaybedenler ile tarafların avukatları katılıyor. Bazı sanıklarla ise sesli ve görüntülü sistem üzerinden bulundukları cezaevinden bağlantı kuruluyor.

Salondaki sanıklar, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında getirildi.

Sanıklar duruşma salonuna getirildiği sırada bazı müştekiler ağlamaya başlarken, bazıları da “Katiller”, “Bu insanlar bile bile katledildi” diye bağırdı. Ayağa kalkarak, “Bunlar burada oturuyorlar, bu katiller” diye bağıran mağdur ise salondaki diğer izleyiciler tarafından sakinleştirildi.

Duruşmayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Murat Emir, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun da arasında bulunduğu bazı milletvekilleri, patlamada bazı üyeleri yaşamını yitiren CHP Malatya İl Örgütü temsilcileri, Ankara Barosunun da arasında bulunduğu bazı baroların yöneticileri de izliyor.

Adliye çevresindeki bazı yollar kapatıldı

Aynı dakikalarda Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin dava da görülüyor. Davalar nedeniyle polis, adliye içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Adliye çevresindeki bazı yollar da polisin güvenlik noktaları oluşturması için kapatıldı.

Davanın sanıkları şunlar:

“İlhami̇ Balı, Deni̇z Büyükçelebi̇, Edremi̇t Türe, Yakub Şahi̇n, Hakan Şahi̇n, İbrahi̇m Hali̇l Alçay, Resul Demi̇r, Hacı Ali̇ Durmaz, Hüseyi̇n Tunç, Abdülmubtali̇p Demi̇r, Talha Güneş, Meti̇n Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi̇ Alpfi̇dan, Hasan Hüseyi̇n Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhami̇t Boz, Cebrai̇l Kaya, Ömer Deni̇z Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walenti̇na Slobodjanjuk (Kazakistan vatandaşı), Mustafa Deli̇başlar, Mehmedi̇n Baraç, Ni̇hat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Eki̇ci̇, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esi̇n Altıntuğ, Hati̇ce Akaltın ve Mehmet Kadi̇r Cebael.”

Bazı sanıklar, “anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek” suçundan bir kez ve “100 kişiyi öldürmek” suçundan toplam 100 kez olmak üzere toplam 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yanında terör örgütünün faaliyeti kapsamında 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek, terör örgütünün faaliyeti kapsamında ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından da toplam 7 bin 631 yıldan 11 bin 750 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Bazı sanıklar için ise “silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olmak” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Saldırı

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi 12.00-16.00 saatlerinde Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenecek miting için kalabalık Ankara Garı önünde toplanmıştı. Grup kortej hazırlığına devam ederken, saat 10.04’te, 3 saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, ikisi çocuk 100 kişi ölmüş ve 20’si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

İddianamede, canlı bomba saldırganlarının 1990 doğumlu Yunus Emre Alagöz ile açık kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu kişi olduğu belirtiliyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziantep’te 16 Ekim 2016’da düzenlediği operasyonda sanıklardan Mehmet Kadir Cebael üzerindeki bombayı patlatarak ölmüş, olayda 3 özel harekat polisi şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 5 özel harekat polisi ve 4 Suriye uyruklu sivil yaralanmıştı.

Alınan bilgiye göre, Cebael’in ölüm kaydına ilişkin yazı da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

Davanın bazı sanıkları ise henüz yakalanamadı.

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