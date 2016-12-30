Anayasa Mahkemesi’nde FETÖ depremi

Anayasa Mahkemesi’ndeki FETÖ soruşturması sonuçlandı. 41 personeli kamu görevinden çıkartılırken, 15 personelin açığa alma kararı kaldırıldı.



Anayasa Mahkemesi’ndeki FETÖ soruşturması kapsamında 5’i raportör 41 personel kamu görevinden çıkarıldı. Soruşturmada, 15 personelin açığa alma kararının kaldırıldığı belirtildi.

68 PERSONEL HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Açıklamada ” Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nca 22.7.2016 tarihli ve 667 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin, Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesi kapsamında daha önce açığa alınan toplam altmış sekiz (68) personel hakkında yürütülen soruşturma sonucunda;

41 PERSONEL KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI

a- Bir (1) kadrolu raportör, dört (4) raportör yardımcısı ve otuz altı (36) idari personelin anılan madde uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına,

15 PERSONEL HAKKINDA UYGULANAN AÇIĞA ALMA TEDBİRİ KALDIRILDI

b- İki (2) raportör yardımcısı ile on üç (13) idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbirinin kaldırılmasına,

DİĞER SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

c- Açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dâhil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam etmesine, karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

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