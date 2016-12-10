Anayasa Değişiklik Teklifi’nde neler var?

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile MHP’li Mehmet Parsak, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile Genel Sekreter Abdulhamit Gül, AK Parti-MHP uzlaşmasıyla hazırlanan anayasa değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’a sundu.

Elitaş, teklifi Kahraman’a sunarken yaptığı konuşmada,”Sayın Başbakanımızdahil olmak üzere 316 milletvekilimizin imzasıyla Meclis Başkanlığımıza teslim ediyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kahraman da teklifi alırken,”Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 316 imza var. Muhteviyatına ilişkin açıklamayı sanıyorum basına yapacaksınız. Çalışmaya katılan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin, devletimiz için bir yeni başlangıç daha oluyor, yeni bir dönem oluyor. Bugüne kadar 18 değişiklik olmuştu. Bu 19. ve köklü bir değişiklik… Öyle olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kahraman ile AK Parti’lilerin görüşmesi daha sonra basına kapalı sürdü.

AK Parti, metnin son halini MHP’ye iletti. Başbakan Binali Yıldırım, tüm maddelerde anlaşma sağlandığını, pürüz olmadığını söyledi.

TOPLAM 21 MADDE

MHP’li Mehmet Parsak ile AK Parti’li Abdulhamit Gül’ün teklife ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gül, ”Toplam 21 maddelik anayasa değişiklik teklifini sunduk. Bu metin uzlaşı metnidir. Milli mutabakat. HSYK konusunda mutabakata vardık” dedi.

“Daha önce AK Parti, CHP ve MHP olarak, mini anayasa değişikliği kapsamında 7 madde üzerinde anlaşmıştık. Bu maddeler de Anayasa değişiklik teklifine derc edilmiştir. CHP’nin de bu anlamda mutabık kaldığı, özellikle yargıya ilişkin maddeleri de koyduk.”

Parsak ise şöyle konuştu:

”Bugün saat 17.30 itibariyle tam mutabakat çerçevesinde anayasa değişiklik teklifi metni Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından TBMM’ye arz edilmiştir.”

“Anayasamız Türk Anayasasıdır. Anayasamızın hiçbir yerinden Türk ibaresinin çıkarılması önerilmemektedir, bu bir tartışma alanı değildir. Anayasamızın değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini ortaya koyan 4. maddesi de dahil olmak üzere ilk 4 maddesi tartışma konusu değildir.”

TEKLİFİN ANA HATLARI NETLEŞTİ

Teklifte hem yönetim sistemi hem de yargı ve seçimlerle ilgili önemli değişiklikler var.

Teklif, Meclis’te 330-367 aralığında oyla kabul edilirse referanduma gidilecek.

Teklif, 367 ve üzeri oyla kabul edilirse Anayasa değişikliği için referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.

BAŞBAKANLIK KALDIRILACAK

Teklifle, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak. Başbakanlık kurumu kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı’nın bir veya daha çok yardımcısı olacak.

Cumhurbaşkanı’nın bir siyasi parti ile bağı olabilecek. Bunu yasaklayan madde anayasadan çıkarılacak.

En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek.

Sıkıyönetim uygulaması anayasadan çıkarılacak. OHAL ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanına verilecek. OHAL ilanı kararları Meclisin onayına sunulacak

CUMHURBAŞKANI’NA KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ

Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarma yetkisi olacak.

Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi verilecek bu durumda kendi görevi de sona erecek.

Cumhurbaşkanı tıpkı bakanlar gibi soruşturulabilecek, milletvekillerinin oylarıyla Yüce Divan’a gönderilebilecek.

Teklifte “Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında bulunacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.” ifadeleri yer alıyor.

MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTACAK

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak. Seçilme yaşı 18’e indirilecek. Yedek milletvekilliği uygulaması getirilecek. Bu değişiklikler 2019’da uygulamaya girecek.

TEKLİFTE YARGI İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DE VAR

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üye seçim yöntemi değişecek. Üyelerin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını Meclis seçecek.

Meclis’teki seçimde 5’te 3 çoğunluk aranacak. İki turda bulunamazsa üye kura ile belirlenecek.

ASKERİ YARGI KALDIRILACAK, AYM’NİN ÜYE SAYISI 15’E İNECEK

Askeri yargı tamamen kaldırılacak. Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) üye sayısı 15’e inecek.

MGK’NIN YAPISI DEĞİŞECEK

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) da yapısı değişiyor. Jandarma Genel Komutanı, MGK üyeliğinden çıkarılacak.

2019’DA ÜÇ SEÇİM GÜNDEMDE

Anayasadan “Yerel seçimlerle genel seçimler arasında bir yıl kalırsa iki seçim aynı anda gerçekleşir” maddesi çıkarılacak. Böylece yerel seçimler Mart 2019’da yapılabilecek.

Genel seçimler de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte 2019 yılının Kasım ayında yapılacak.

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