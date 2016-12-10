Anayasa değişiklik teklifinde kritik gün bugün

AK Parti ve MHP’nin uzlaştığı anayasa değişiklik teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuluyor. Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile tüm maddeler üzerinde mutabakat sağlandığını söyledi.

Anayasa değişiklik teklifinde son pürüzler de giderildi. AK Parti ile MHP arasında uzlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişiklik teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na verilecek.

Başbakan Binali Yıldırım, tüm maddelerde anlaşma sağlandığını, pürüz olmadığını söyledi. Yıldırım, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Son düzeltmelerin ardından teklif son kez MHP’ye gönderilecek. İçeriği iki parti adına çalışmaları yürüten Mehmet Parsak ve Abdulhamit Gül’ün basın toplantısıyla açıklanacak. Teklifle yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak. Mevcut Anayasa’da yer alan “Cumhurbaşkanı siyasi parti ile ilişiğini keser” maddesi kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı’na cezai sorumluluk da getiriliyor. Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divan’a sevki için üç aşamalı süreçte anlaşıldı.

Teklifte milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılması da öngörülüyor. Bu durumda cumhurbaşkanının 301 imzayla soruşturulması istenebilecek. 360 ‘evet’le komisyon kurulabilecek. 400 oyla da Cumhurbaşkanı Yüce Divan’a sevkedilebilecek.

‘Yedek milletvekilliği’, ve ‘seçilme yaşının 18’e indirilmesi’ de teklifte yer alan düzenlemeler arasında.

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