Anayasa değişikliği teklifinde 4.ve.5 maddeler kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. ve 5. maddeleri kabul edildi.



TBMM Genel Kurulu’nda oylanan, seçim tarihlerini belirleyen Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi, 139 ret oyuna karşı 343 kabul oyuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi grubunun oy kullanmadığı Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi de 343 kabul, 7 ret oyuyla kabul edildi. Oylama sonucu 3 oy geçersiz, 1 oy da boş olarak belirlendi.

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