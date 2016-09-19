Anadolu’nun en eski tahılları bulundu

Eskişehir’de milattan önce 6 bin yılına ait Kanlıtaş Höyüğü’nde Anadolu’nun en eski tahıl örnekleri tespit edildi. 2013’ten beri kazı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kazı Grubu Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, tahıl örneklerinin tarımın yaygınlaştığı zamana denk geldiğini ifade etti.



Bulunan tahıl örneklerinin milattan önce 6 bin yılına ait olduğu söylendi.

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarındaki milattan önce 6 bin yılına ait Kanlıtaş Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazılarda, kara burçak, ekmeklik buğday, kaplıca buğdayı, arpa, yoğurt otu gibi Anadolu’nun en eski tahıl örnekleri bulundu. Kazı Grubu Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, yaptığı açıklamada, höyükteki çalışmalara 2008-2009 yılında yüzey araştırmasıyla başladıklarını söyledi.

2013’ten beri kazı yapılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2008’de aldıkları izinle Kanlıtaş Höyüğü ve çevresinin daha iyi anlaşılabilmesi için İnönü Ovası’nın büyük bölümünü taradıklarını kaydeden Doç. Dr. Türkcan, şu bilgileri aktardı:

“Eskişehir Arkeoloji Müzesinin desteğiyle 2013’te bölgede kazıya başladık. Kanlıtaş Höyüğü kazılarına alanın tepe kısmından başladık. Batı Anadolu’daki nadir höyüklerden Kanlıtaş, dik, 25 metrelik bağımsız bir kaya blokuna dayanıyor. Söz konusu yer, Marmara Bölgesi ile Orta Anadolu’nun kesişim alanlarından biri. Kazı çalışmalarımız kapsamındaki bulgular ışığında bölgedeki yerleşimin, günümüzden 300 bin yıl öncesine kadar gidebildiğini tespit ettik.”

Tarımın yaygınlaştığı zamana denk geliyor

Doç. Dr. Türkcan, Kanlıtaş Höyüğü’nün içinde bulunduğu Kuzfındık Vadisi’nde paleolitik dönemden Osmanlı’ya kadar kesintisiz bir insan yaşamı gördüklerini bildirdi. Höyükte yapılan çalışmalarda çeşitli tahıl örneklerine rastladıklarını anlatan Doç. Dr. Türkcan, şunları söyledi:

“Tahılın evcilleştirilmesi 10-11 bin yıl arasında oldu. Anadolu tarıma geçişi 9 bin yıl önce yaşadı. Kanlıtaş Höyüğü ise tarımın artık yaygın olarak kullanılmaya başladığı zamana denk geliyor. Kara burçak, ekmeklik buğday, kaplıca buğdayı, arpa, yoğurt otu gibi örnekleri depolarda ve mekan için dolgularda net olarak gördük. Baklagilleri de kullanmışlar. 8 bin yıllık tahılları yeniden gün yüzüne çıkarttık. Batı Anadolu’nun bilinen en eski tahıl örneklerine sahip olduk.”

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