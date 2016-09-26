“Anadolu Ateşi” rüzgarı Bursa’da esti

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 15. yıl özel gösterileri kapsamında Bursa’da sahne aldı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı topluluk, Balkan Rumeli Sanayici ve İşadamları Derneği ile Renault Mais iş birliğiyle Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gösteri sundu.

Anadolu kültürünü danslarla anlatan grup, 7 bölgeden derlenen yüzlerce halk dansı motifini, izleyenlerin beğenisine sundu.

Dinsel törenler, Kafkas ve Roman dansları bölümlerinin de yer aldığı gösteri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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