Ana Jet Üs Komutanlığı’na Operasyon! 40 gözaltı

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 30 astsubayın bulunduğu 40 asker gözaltına alındı.



Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na 3’üncü dalga operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 47 askerden aralarında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 30 astsubayın bulunduğu 40 asker gözaltına alındı.

KONYA VE İZMİR’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na busabah Konya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 47 askerden aralarında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 30 astsubayın bulunduğu 40 asker ‘Anayasayı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, Türkiye Cumhuriyeti’ne silahlı isyan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Faaliyette bulunmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndapolis tarafından arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TÜMGENERAL TUTUKLANMIŞTI

Darbe girişiminin ardından 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar, İstanbul’da gözaltına alınıp tutuklandı. Şahar’ın, darbe girişi sırasında Üssün Hava Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk’e, 4 F16 uçağının hazırda bulunması emrini verdiği iddia edildi. Darbe girişiminin ardından hava üs komutanlığına yapılan ilk operasyonda Hava Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk ve Hava Kuvvetleri Muharebe Arama Kurtarma Timi (MAK) Komutanı Başçavuş Yılmaz Bahar’ın da aralarında bulunduğu 23 asker tutuklandı. Geçen 4 Ekim günü düzenlenen 2’nci dalga operasyonunda da 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve emekliye ayrılan 2 astsubayın da bulunduğu 21 asker tutuklandı

MODA’DAKİ DÜĞÜNE BASKIN

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Tim ( MAK) Timi Komutanı Başçavuş Yılmaz Bahar, iddiaya göre darbe girişimi öncesi cuma günü sabah saatlerinde 7’şer kişilik 3 timle, ağır silahlarla donatılan üsse ait 6 araçla, ‘Moda Deniz Kulübü’ndeki düğünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ı korumaya gidiyoruz’ diyerekKonya’dan İstanbul’a hareket etti. İstanbul’a ulaşan tim burada darbe girişiminin başlamasını bekledi.

3 TİM, 2 HELİKOPTERLE İSTANBUL’A

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki darbe planının ikinci aşaması ise akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre saat 17.00 sıralarında üsteki 135’inci MAK Filo Komutanı YarbayAlparslan Şahin, filodaki askerlerin büyük bölümünü evlerine gönderdi. Sonra mühimmat deposundaki görevliyi değiştirip, deponun başına kendi ekibindeki görevliyi getirdi. Daha sonra iki helikoptere 4 makineli tüfek, yaklaşık 6 bin mermi ve altlarına füze savar sistemi yerleştirildi. Sonra 7’şer kişilik 3 tim saat 18.00 sıralarında Konya’dan İstanbul’a iki helikopterle hareket etti. Yalova’da ikmal yaptıktan sonra diğer ekiplerle birlikte ModaDeniz Kulübü’ndeki düğüne baskın düzenlendi.

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