Amerika’da inanılmaz olay! İki kez dünyaya geldi

Teksas’ta anne karnındaki bir bebeğe tümör tespit edildi. Bebek açık bir şekilde ameliyat edildi. Bu onun ilk doğumuydu. Ameliyat sonrası gelişimini tamamlayan bebek normal zamanında tekrar doğdu.



İki çocuk annesi Margaret Boemer üçüncü çocuğuna hamile kaldığında mutluydu.

Prosedüre düzenli olarak uydu.

KUYRUK SOKUMUNDA TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yine rutin kontrollerinden birine gittiğinde doktorlar ultrasonda anne karnındaki bebeğin kuyruk sokumu kemiğinde bir tümörün geliştiğini fark etti. Bebek 16 haftalıktı. Teksas Çocuk Hastanesi’nde yapılan kontrollerde bebeğin her gün biraz daha kötüye gittiği ve kalbinin iflas etmek üzere olduğuna kanaat getirildi.

ANNE KARNINDA AMELİYAT ÖNERİLDİ

Bazı doktorlar Margaret Boemer’a hamileliği bitirmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak Teksas Çocuk Hastanesi 2 çocuk annesi kadına bir ihtimalin daha olabileceğini anlattı ve anne karnında ameliyat önerdi.

Aslında fetal cerrahide denilen bu yöntemde iki farklı usül var. Laparoskopik yöntemde rahim içine yaklaşık 5 milimetre inceliğinde aletlerle ulaşılarak fetus anne karnındayken ameliyat yapılıyor.

İLK DOĞUMU GERÇEKLEŞTİ, AMELİYAT EDİLDİ

Diğer yöntem ise Margaret Boemer’a önerilen yöntem. Açık yöntem denilen bu ameliyatta karına yapılan kesi ile rahime ulaşılıyor. Rahime de kesi yapılıp fetus rahim dışına çıkarılıyor. Ameliyat bitince rahim ve gebelik amnizyon zarları dikilerek kapatılıyor.

Gelişiminde 23 hafta 5 güne ulaşan bebek rahimden çıkarılarak ameliyata alındı. Bu bebeğin bir bakıma ilk doğumu oldu. 5 saat süren ameliyatta bebeğin kuyruk sokumu kemiğindeki tümörün yüzde 90’ı alındı.

ALINAN TÜMÖR NEREDEYSE BEBEK KADAR

Alınan tümörün boyutu neredeyse bebeğin boyutu kadardı. Başarılı ameliyatın ardından fetus tekrar rahimin içine konularak kesi dikildi.

İKİNCİ KEZ DOĞDU

Sıkı biçimde bebeğin gelişimi takip edildi. 12 hafta sonra Lynlee Hope adı verilen bebek ikinci kez ve sağlıklı olarak dünyaya geldi. 8 günlük olduğunda ikinci bir kez ameliyata alınan bebeğin tümöründen geriye kalanlar da temizlendi ve Lynlee Hope evine uğurlandı.

Kaynak : Cnntürk

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