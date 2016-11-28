Alyazma Kadın Dayanışma Merkezi’nde mücadele zamanı

Antalya’da açılan Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlarla mücadele edilecek.



Antalya Muratpaşa Belediyesi kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınların daha pek çok sorununu bir araya gelerek çözmelerine yardımcı olmak için Alyazma Kadın Danışma Merkezi’ni açtı. Soğuksu mahallesinde faaliyet yürütecek olan merkezin açılışı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahalle muhtarları ve çok sayıda kadının katılımıyla yapıldı.

Merkezin çalışmasının esasını toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele oluşturuyor. Merkezde, şiddete uğrayan kadınlara ilişkin çalışmaların yanı sıra kadın sağlığı konusunda bilgilendirme ve eğitimler, grup psikolojisi etkinlikleri gibi pek çok etkinlik de planlanıyor. Bu çalışmalar çeşitli dernekler ve meslek gruplarıyla birlikte yürütülecek. Merkezde kadınların yaşadığı pek çok sorun da dayanışma ile çözülmeye çalışılacak. Örneğin önümüzdeki hafta Salı günü imece usulüyle bir düğün yapılacak. Kadın danışma merkezinin çalışmaları ve hedefleri hakkında merkezin sorumlusu psikolog Kıvılcım Sayar ve yazar Fatma Gül Şahin gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

KADIN DAYANIŞMASI DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR

Kadınların taleplerini değerlendirdiklerini ve buna göre faaliyetler planladıklarını belirten Kıvılcım Sayar, “Hem sosyalleşme hem de kadın-erkek eşitliği adına sürdürdüğümüz eğitim ve örgütlenme etkinlikleri güçlü bir şekilde devam edecek” dedi. Sayar, “Görünüşte kimse eşime şiddet uyguluyorum demiyor ama toplumumuzda şiddet ne yazık ki, çok fazla, giderek de artıyor. Eskiden sanki daha az kadın cinayeti oluyormuş, daha az kadın tecavüze uğruyormuş gibi görünse de aslında bu böyle değil. Şiddet hep vardı, ancak şiddetin sürekli teşvik edilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Kadınlara yönelik şiddet normalleştiriliyor. Kadın mücadelesi, eşitlik mücadelesi bunu daha da görünür kıldı sadece. Kadın mücadelesi olmasaydı o kötü yasa önergesi geri çekilmeyecekti. Ülkenin her yerinde kadın mücadelesinin örgütlü direnişi sayesinde yasayı geri çekmek zorunda kaldılar. Bu bize önemli bir şeyi gösterdi; kadınlar dayanışabilirse kadınların dünyayı değiştirebilir. Kadınlar bilinçlendiklerinde güçlenecektir, bir araya geldiklerinde, örgütlendiklerinde daha güçlü olacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.

KHK ile kadın ve çocuk derneklerinin kapatılmasına da tepki gösteren Sayar, “Kadınların sesinin kısılmak istenmesine karşıyız. Onun için bir an önce normalleşme yaşanmalıdır” diye konuştu.

KADINLARIN TEK YÜREK OLMASI GERİ ADIM ATTIRDI

Yazar Fatma Gül Şahin de kadınların dayanışmasının ve birlikte mücadele etmesinin önemine dikkat çekerek geçtiğimiz hafta kadınların tepkisi üzerine meclisten geri çekilen ve kadınlar tarafından “tecavüz yasası” olarak değerlendirilen yasa önergesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, “Son yasa oldukça tehlikeli bir yasaydı. Çocuk evliliklerinin önünü açan bir yasaydı. Toplum olarak hepimiz çok doğal bir tepki gösterdik. Kadınların dayanışması ve toplumun tek yürek olmasıyla geri adım attırıldı. Ensar Vakfı örneğinde bütün muhalefet partileri ortaklaşmasına rağmen iktidar oylarıyla araştırma önergesi reddedilmişti. Son olayda tüm toplum birleşmek gerektiğini gösterdi. Doğru olanı yaptık. Saçına çiçekli toka takması gereken çocukların evliliği asla kabul edilemeyecek bir durumdur. 2002-2014 yılları arasında kadına yönelik şiddet 1400 kat artmış. Bir çok olayı duymuyoruz görmüyoruz bile” diye konuştu. Şahin ayrıca ülkede tek sesin hakim hale getirilmeye çalışılmasını, derneklerin kapatılmasını da doğru bulmadığını ifade etti.

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