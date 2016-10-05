Altında sert düşüş

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alımlarını azaltabileceği ve Fed’in faiz artırımına gidebileceği beklentileri ile sert düştü. TL/dolar ise, not indirimi, OHAL’in uzatılması ve küresel etkilerle 3.05 lirayı aştı.



Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alımlarını kademeli olarak azaltması yönünde politika yapıcılar arasında gayrıresmi konsesnsüs oluştuğu yolunda haberler çıkarken ve Fed yetkililerinin ABD’de faiz artırımı olasılığının artmasına yol açan konuşmaları ile altın tepetaklak.

24 SAATTE 42 DOLAR BİRDEN GERİLEDİ

Dün güne 1.315 dolar seviyesinde açılış yapan altının onsu bu sabah 1.273 dolardan işlem görüyor. Yani altının ons değeri 24 saat içinde 42 dolar birden geriledi. Kilogram fiyatı olarak 1.500 dolar oldu.

Yurt içinde ise dolar/TL’nin 3.05’in üzerinde seyretmesiyle dün 208 -210 liradan satılan çeyrek altın 2012-203 liraya kadar gerilerken, gram altın da 125 liraya kadar çekildi.

DOLAR BU SABAH 3.05 LİRAYI AŞTI

Moody’s’in not indirimi sonrası devam eden yabancı çıkışlarının yanında, Olağanüstü Hal’in (Ohal) uzatılması ve doların küresel düzeyde güçlenmesinin etkisiyle, ABD para birimi güne 3.05 liranın üzerinde başladı.

Küresel piyasalarda TSİ 03:00 dolayında 3.0603 liraya kadar yükselen dolar, daha sonra 3.0580 – 3.0590 lira aralığına çekildi. Parite etkisiyle yükselen euro da 3.40 lira sınırını aşarak 3.4332 liraya kadar yükseldi.

Piyasa işlemcileri, Moody’s’in not indiriminin ardından başlayan liradan çıkışların devam ettiğini ve ilk günlerde gözlemlenen yerli alımlarının azalmasının lirada kayıpları artırdığını belirtiyor.

OHAL’in üç ay daha uzatılması da yatırımcıları satışa yöneltirken, üretim kısıntısı kararının ardından petrol fiyatlarındaki yüksek düzeyler de liradan çıkışa neden oluyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, referandumda Farc ile yapılan barış anlaşmasının az farkla reddedilmesi nedeniyle gerileyen Kolombiya pezosunun ardından en fazla değer yitiren ikinci para birimi lira oldu.

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