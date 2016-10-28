Altında rekor artış

Altının gram fiyatı, 127 liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı`da ise çeyrek altın 209 lira, Cumhuriyet altını ise 850 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı, 127 liranın üzerine çıktı. Dün 127,2 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,18 artışla 127,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugün de dolar kurundaki yükselişe paralel 127,3 lirayı gördü ve saat 09.50 itibarıyla 127,1 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın 209 lira, Cumhuriyet altını ise 850 liradan satılıyor.

Bugün 1.272,0 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesi olan 1.269,0 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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