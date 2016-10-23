Altın Portakal’ın ilk sahipleri belli oldu

Geçen yıldan itibaren iki gece halinde düzenlenmeye başlayan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ilk ödüller sahiplerini buldu. Kapanıştan bir gece önce The Land of Legends Theme Park-Rixos World’de, Antalya Film Forum Kapanış Töreni ve 53. UAFF Yaratıcı Ödüller gecesi düzenlendi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde, Antalya Film Forum ödülleri ve “Yaratıcı Ödüller” sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Menderes Türel, “Arkadaşlarımızla bir fidan diktik ve inşallah bu fidan büyüyecek, dev bir çınar olacak. Festival öncesinde sinemamızın bu yıl üretim açısından biraz durgun olduğunu düşünüyordum. Ancak festivale katılan usta ve genç yönetmenlerden aldığım izlenimler, çok olumlu yöndeydi. Sinemamızın hem ustalık hem de genç yetenekler bakımından zenginleştiğini görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Festival Direktörü Elif Dağdeviren ve Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan’ın sundukları gecede toplam 18 ödül sahipleriyle buluşurken Uluslararası Antalya Film Festivali, 23 Ekim Pazar akşamı Expo 2016 Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek.

Antalya Film Forum Ödülleri

• Villa Kult Rezidans Ödülü – Anadolu Leoparı

• TRT Proje Geliştirme Ödülü – Şahmerdan

• Kurmaca Pitching Platform Ödülü – Kız Kardeşler/Güven

• Belgesel Pitching Platform Ödülü – Ben de Buradayım/Kim Mihri

• Difiglame Renklendirme ve Görsel Efekt – Daha

• Work in Progress Ödülü – Mr. Gay Suriye

Yaratıcı Ödüller

• Belgesel Film Seçkisi İzleyici Ödülü – Ben Ömer (Mesut Gengeç)

• Kısa Film Seçkisi Ödülü – 7 Santimetre (Metehan Şereflioğlu)

• Rengahenk Film Seçkisi Ödülü – Yağmurlarda Yıkansam (Gülten Taranç)

• Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü – Babamın Kanatları (Fatih Rağbet, Ödül Kategorisi: Ses Tasarımı ve Miksaj)

• En İyi Kurgu Ödülü – Ali Aga (Genç Pehlivanlar)

• En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü – Devrim Ömer Ünal (Rauf)

• En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Vedat Özdemir (Rauf)

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü – Haji Gül Aser (Toz)

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kübra Kip (Babamın Kanatları)

• Behlül Dal Jüri Özel Ödülü – Genç yetenek ödülü; Genç Pehlivanlar tüm oyuncuları

• Film Yöneticileri Derneği (FİLM YÖN) En İyi Yönetmen Ödülü – Yeşim Ustaoğlu (Tereddüt)

• En İyi İlk Film Ödülü – Babamın Kanatları (Yönetmen:Kıvanç Sezer, Yapımcı: Soner Alper-Ali Bayraktar)

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