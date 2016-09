Altın Portakal için yarışacak adaylar belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Festival Direktörü Elif Dağdeviren’in ev sahipliğinde düzenlenen 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde geri sayım başladı.

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Portakal ödüllerine aday gösterilen, ikisi belgesel on iki film belirlendi. Dünya ve yurt içinde önemli başarılar kaydetmiş yapımların öne çıktığı 53. Festival seçkisi sinemamızın git gide gençleşmekte olduğunu gösteriyor. Yeni Türkiye sinemasının öncü yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun “Tereddüt” (Türkiye prömiyeri), Derviş Zaim’in ise “Rüya” adlı yeni başyapıtlarının da yer aldığı Altın Portakal adaylarından sekizi yönetmenlerinin ilk uzun metrajlı filmleri, iki tanesi de ikinci filmleri. On iki filmin altısının kadın, üçünün çocukkarakterlere, seçkinin tamamının aile ilişkilerine odaklanması ise erkek merkezli sinemamızda tematik açıdan çeşitliliği sağlıyor.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri:

ALBÜM / Mehmet Can Mertoğlu ilk film

BABAMIN KANATLARI / Kıvanç Sezer ilk film

EŞİK / Ayhan Salar ilk film

GENÇ PEHLİVANLAR / Mete Gümürhan ilk film

MAVİ BİSİKLET / Ümit Köreken ilk film

ORHAN PAMUK’A SÖYLEMEYİN KARS’TA ÇEKTİĞİM FİLMDE KAR

ROMANI DA VAR / Rıza Sönmez ilk film

RAUF / Barış Kaya- Soner Caner ilk film

RÜYA / Derviş Zaim

RÜZGARDA SALINAN NİLÜFER / Seren Yüce

SİYAH KARGA / Tayfur Aydın

TEREDDÜT / Yeşim Ustaoğlu

TOZ / Gözde Kural ilk film

ALBÜM:

Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası Bölümü’nden France 4 Visionary Award, Kudüs Film Festivali’nden FIPRESCI Ödülü’yle dönen Mehmet Can Mertoğlu imzalı “Albüm”, ırkçılık üzerine bir etüd ve burjuva ahlakının riyakarlığını hedef alan bir kara komedi. Evlat edindikleri bebeğin kendilerinin olduğunun sanılması için düzmece hamilelik ve doğum fotoğrafları çektirerek bir albüm hazırlayan, ardından da başka bir kente yerleşen genç çiftin öyküsünü anlatıyor. “Albüm”de bu genç çifti Şebnem Bozoklu, Murak Kılıç, Zuhal Gencer Erkaya, Muttalip Müjdeci, Müfit Kayacan ve Rıza Akın canlandırıyor.

BABAMIN KANATLARI:

51. Karlovy Vary Film Festivali’nde yarışan Kıvanç Sezer imzalı “Babamın Kanatları”,inşaat işçilerinin zorlu çalışma koşulları ve haklarının taşeronlar tarafından gasp edilmesi fonunda bir aile trajedisini anlatıyor. Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen depremzede İbrahim, Van’daki ailesinin yeni konutlara taşınabilmesi için tedavi olmamayı göze alır… Aynı inşaatta çalışan yeğeni Yusuf ise yükselme hırsıyla dolu bir gençtir ve fırsatları değerlendirirken ahlaki normları ihmal eder. Yükselmeyi ve düşüşü, yozlaşmayı ve zenginleşmeyi temsil eden bir sektörü ve bir dönemi bir babanın çaresizliği üzerinden anlatan bu filmde usta oyuncu Menderes Samancılar’a, genç ve dinamik oyuncular Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel eşlik ediyor.

EŞİK:

Ülkenin eşiğinde bir şehir… Şehrin eşiğinde bir yol… Yolun eşiğinde altlı üstlü yaşanan iki katlı bir ev… Bu evde yaşayan, kimi zaman deliliğin eşiğinde kimi zaman bu eşiği geçmiş iki ayrı kuşakla karşı karşıyayız. Bu iki ayrı kuşağa ait, birbirinin aynası olan iki kadın ve bu iki kadının, birbirinin aynası olan hikayeleri… Yolları Almanya’da kesişen Ayhan Salar ve Erkan Tahhuşoğlu’nun birlikte yönetmen koltuğuna oturdukları, Türkiye’deki ilk gösterimini Antalya Film Festivali’nde yapacak olan “Eşik”, Karlovy Vary Film Festivali Batı’nın Doğusu bölümünde yarıştı. Filmde Senem Çelikkol, Bedia Yaman, Mine Özen ve Raci Küçük başlıca rolleri paylaşıyor.

GENÇ PEHLİVANLAR:

Tutkuları uğruna yaşıyor, öğreniyor, acı çekiyorlar: Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulu’ndaki 26 çocuk, geleceğin güreş şampiyonları olabilmek için birçok zorluğa göğüs geriyor. Dünya prömiyerini Berlinale Generation’da yapan Mete Gümürhan imzalı Genç Pehlivanlar’ın kahramanı olan bu çocuklar, bir yandan da erkek egemen bir ortamda ergenliğin bildik sıkıntılarını yaşıyor. Yönetmenin, müdahale etmeden yakından gözlemiyle çocukların, arkadaşlıkla rekabet arasında geçen gündelik hayatlarına tanık oluyoruz. Ulusal yarışmadaki iki belgeselden biri olan filmin genç pehlivanları Muhammed Ceylan, Baran Kendirlioğlu, Beytullah Onur, Harun Kılıç ve Ahmet Yücel.

MAVİ BİSİKLET:

Geçim derdi, demokrasi ve seçim kampanyaları ile çok erken yaşta tanışan bir çocuğun, hüzünlü öyküsünü anlatıyor, “Mavi Bisiklet”. Babasının şüpheli ölümünden sonra annesi ve kız kardeşi ile yaşayan 13 yaşındaki Ali, boş zamanlarında lastikçide çalışır. Kazandığı parayı annesine verip içinden bir miktar harçlık alır. Onu da hayalini kurduğu mavi bisikleti satın almak için biriktirir. Ancak şimdi o parayı ‘seçim kampanyası’ için kullanması gerekmektedir! Kendisi için değil; oylama sonucu sınıf başkanı seçildiği halde müdür tarafından yerine başka bir çocuğun atandığı Elif’i yeniden başkan seçtirmek için. Yazar kimliğiyle tanınan Ümit Köreken’in; 66. Berlin Film Festivali Generation Kplus Ana Yarışması başta olmak üzere dünya festivallerinde gösterilen ilk uzun metrajlı filmi “Mavi Bisiklet”te Selim Kaya, Eray Kılınçarslan, Katya Shenkova ve Fatih Koca rol alıyor.

ORHAN PAMUK’A SÖYLEMEYİN KARS’TA ÇEKTİĞİM FİLMDE KAR ROMANI DA VAR

Sinemamızın sevilen aktörlerinden Rıza Sönmez de kamera arkasına geçti. Uğur Yücel’in “Soğuk” filminin çekimleri sırasında Kars’ta tanıştığı görme engelli müzisyenden ilham, Orhan Pamuk’un “Kar” romanının, kendi gerçeklerini yansıtmadığını düşünen Kars sakinlerinden de fikir alan Sönmez, kamerasını bu kente kurdu. Hatırlı misafirlerini karşılamak için acilen müzisyen bulması gereken Yüksel ve “Kar” romanındakine benzeyen insan, sokak, obje fotoğrafları çeken, Orhan Pamuk hayranı berber Kazım’ın hikayesini doğaçlama çekti. Ortaya çıkan mizah dolu doküdrama, ilk gösterimini Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yapıyor. Orhan Pamuk’a Söylemeyin, Kars’ta Çektiğim Fimde Kar Romanı da Var”da, Yüksel Ermutlu, İsrafil Parlak, Vildan Atasever ve Haydar Koçolu rol alıyor.

RAUF:

Zorlu tabiat şartları ve süregiden bir savaşın gölgesinde küçük bir çocuğun, aşık olduğu kızı mutlu etme çabasını konu alan masalsı bir film… Reklam ve sinema sektöründeki deneyimlerini kamera arkasında değerlendiren Barış Kaya ile Soner Caner’in yönetmenliğini paylaştıkları “Rauf”, Anadolu’da destan ve masallardan beslenmiş bir hayat tasavvuru içinde biraz Mecnun biraz Ferhat olan bir çocuğun romantik hayallerine ortak ediyor seyirciyi. Fonda ise geleneksel taşra yaşamı, halen toplumsal bir dinamik olan usta çırak ilişkisi ve çarpıcı doğa manzaraları var. Filmin başrollerini Alen Gürsoy, Yavuz Gürbüz ve Şeyda Sözüer üstleniyor. Antalya Film Destek Forym’da aldığı destekten sonra dünya festivallerine de davet edilmeye başlanan Rauf, Avrupa Film Akademisi (EFA) tarafından da bu yılın en iyi 50 filminden biri olarak seçildi.

RÜYA:

İlk filmi “Tabutta Rövaşata”dan (1996) itibaren Türkiye sinemasının önde gelen temsilcilerinden biri olan Derviş Zaim, yeni filmi “Rüya” ile 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde. Zaim’in geleneksel sanatlardan esinlenerek yarattığı biçemle, esnek bir zaman ve mekan kullanımıyla insanlığın kadim meselelerini felsefeyle yoğurarak anlatma çabasının yeni halkası, “Rüya”. Yönetmen bu kez mimariye çeviriyor objektifini. Gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan, bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan mimarın günümüz İstanbulunun gerçekleriyle yüz yüze gelmesini sıradışı bir kurguyla anlatıyor. “Rüya”da başrolleri Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit, Gizem Akman ve Mehmet Ali Nuroğlu paylaşıyor.

RÜZGARDA SALINAN NİLÜFER:

İlk filmi “Çoğunluk”la 67. Venedik Film Festivali’nde Geleceğin Aslanı ödülü ve 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri kazanan Seren Yüce “Rüzgarda Salınan Nilüfer” ile yeniden Antalya’da. Montreal Dünya Filmleri Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü ile dönen filmde Yüce “Çoğunluk”ta başladığı toplumsal eleştiriye kaldığı yerden devam ediyor. Orta sınıfın farklı kültürel kesimlerinden gelen iki ailenin ‘ahbaplığının’ ardındaki sosyo-ekonomik çekişmeleri, resmi sabırla kazıyıp altından çıkan pentimentoyu sergiler gibi anlatıyor. Filmde Songül Öden, Tülay Günal, Tolga Tekin ve Eraslan Sağlam başlıca rolleri paylaşıyor.

SİYAH KARGA:

Oyuncu olma hayalinin peşinden 21 yaşındayken doğup büyüdüğü İran’dan ayrılan Sara, 9 yıldır Fransa’da yaşamaktadır. Ailesi onu dışlamış, İran devleti ise hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır. Ama şimdi ölmek üzere olan babasını son kez görebilmek için kaçak yollarla Türkiye üzerinden İran’a gitmek zorundadır. “İz” (Reç – 2011) filmiyle tanıdığımız M. Tayfur Aydın, lirik bir yol filmi olan “Siyah Karga” için “Nerede ve hangi durumda olursa olsun vatanından uzak yaşayan insanların, vatansızlıktan dolayı çektikleri acıyı anlamak, anlatmak istedim” diyor. Filmin başrollerinde ile Şebnem Hassanisoughi ile “Annemin Şarkısı” ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Portakal’ının sahibi Aziz Çapkurt var.

TEREDDÜT:

Sinemamızın hem ele aldığı temalar hem yarattığı estetikle öncü yönetmenlerinden biri olan Yeşim Ustaoğlu’nun, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, ilk gösterimini ise Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yapacak olan yeni filmi“Tereddüt”, yönetmenin alamet-i farikası olan titizliğinin yeni ürünü. Tematik açıdan da kadınların hangi sınıftan olurlarsa olsunlar ataerkil düzende yaşadıkları sorunlara odaklanma eğiliminin yeni şahikası.

Bir sahil kasabasında mecburi hizmetini yapan psikiyatr Şehnaz ile çocuk yaşta evlendirilen Elmas’ı gizemli bir cinayet sonrası buluşturuyor. Geçirdiği travmanın boyutlarını gösterirken de Şehnaz’ın ‘kusursuz koca, kusursuz evlilik’ yalanı içine hapsolmuşluğunun altını çizerek farklı kesimlerden kadınların sorunlarını dile getiriyor.

İki kadının yollarının kesişmesi ikisinin de hayatlarında yeni bir kapı aralama fırsatı doğuruyor… Yönetmenin dünyanın en prestijli festivallerinden kazanılmış büyük ödüllerle dolu filmografisinin bu yeni yapıtında başrolleri Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş ve Serkan Keskin paylaşıyor.

TOZ

Gözde Kural, ilk uzun metrajlı filmi “Toz”u Afganistan’da gerçekleştirmeye cesaret etti. Montreal Dünya Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin bir diğer ilk gösterimi olan “Toz”da Kural, Afgan asıllı üç kardeşin hikayesi için düştü yollara. Azra, Emir ve Ahmet, İstanbul’da doğup büyümüştür. Azra, annelerinin vasiyeti üzerine Afganistan’a gider… Ailesinin geçmişiyle yüzleşirken kurduğu her bağlantı, onu, içinden çıkılamaz yeni hikayelere atar. Savaşın, insanların kaderi üzerindeki etkisini kendi aile sırları üzerinden görmeye başlarken izleyici de günümüz Afganistanının bir profilini içeriden bir bakışla keşfeder. Filmin başrollerini Öykü Karayel, Beran Soysal ve Muhammed Cangören paylaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53. Uluslararası Antalya Film Festivali için geri sayım sürerken, 16-23 Ekim tarihlerinde Türkiye ve dünyanın gözü Antalya’da olacak.

