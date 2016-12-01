Altın dibe vurdu

Altın, güçlü ekonomik veri sonrası Fed`in faiz artırımı beklentileri ile Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Altın, dün açıklanan verinin ABD ekonomisinin daha da güçlendiğini göstermesinin ardından borçlanma maliyetlerinin artırlacağı beklentilerine bağlı olarak yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesine indi. Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından yenilenen büyüme ve daha fazla harcama görünümü, 2013’ten bu yana en kötü ayını geçiren altının sert darbe almasına neden oldu.

Altının onsu yüzde 0.9 düşüşle ons başına 1,162.31 dolara kadar inerek 5 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,166.78 dolara geldi. Fiyatlar Kasım ayında yüzde 8.1 ile Haziran 2013’ten beri en hızlı aylık kaybını gerçekleştirdi. Dolar göstergesi en az 2005’ten bu yana en yüksek seviyesi yakınındaydı.

Yatırımcılar, 13-14 Aralık’ta yapılacak olan Fed toplantısında para politikasının sıkılaştırılmasının neredeyse kesin hale gelmesini fiyatlıyor. Yüksek faizler, yatırımcısına faiz ödemesi yapmayan altının cazibesini azaltıyor. ADP Research Institute’un Çarşamba günü açıkladığı veri, AVD’de özel sektör istihdamının Kasım ayında 216,000 ile son beş ayın en hızlı artışını gerçekleştirdiğini gösterdi. ABD’de tarım dışı istihdam verisi Cuma günü açıklanacak.

Traderlar ayrıca haftasonu İtalya’da yapılacak olan anayasa oylamasını da izleyecek. Senato’nun gücünün kısılmasının oylanacağı bu referandum, öte yandan, Başbakan Matteo Renzi’nin liderliğinin de oylamasına dönüştü.

Altın traderı ve rafinerisi Australian Bullion Co.’nun baş ekonomisti Jordan Eliseo, “Altın, dolardaki inatçı güçlü seyir ile birlikte gelen satış dalgası sonucu 1,170 dolar civarındaki desteği tekrar test etti,” dedi ve “İvme güçlü bir şekilde aşağı yönlü. Yakında bir rahatlama rallisi görmek bizi şaşırtmayacak” şeklinde görüş bildirdi.

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