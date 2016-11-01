Altın Çağ’da Bilim

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde (BTM) ziyarete açılan ‘Altın Çağ’da Bilim Sergisi’, dört duyuya birden hitap ediyor.

BTM Exhibit tarafından tamamen yeli imkânlarla üretilen, Müslüman bilim adamlarının 800-1600 yılları arasında hayata geçirdikleri icat ve keşifleri uygulamalı düzeneklerle ziyaretçilere sunan gezici sergi içinde bulunan ‘Kâşifler Alanı’, sergiyi gezenlerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerin başında geliyor. Kâşifler Alanı içinde yer alan iki farklı interaktif düzenek, Altın Çağ’da Bilim Sergisi’ne ayrı bir anlam ve hava katarken bilim meraklılarını yüzyıllar öncesinden geçmişe götürüyor, derin bir manevi yolculuğa çıkarıyor. Sergi içindeki düzenekleri inceleyenler, İslam medeniyetinin beden temizliğine ve sağlığına verdiği önemin adeta bir simgesi olan hamamlardan yayılan kokuyu hissedebiliyor ve hamam içinde yankılanan sesleri duyabiliyorlar.

Ziyaretçilerin, tarihi bir medresede okunan Kur’an-ı Kerim, bir cami minaresinden yükselen ezan sesi ile su çarklarından çıkan sesleri duymaları, kapalı çarşılardaki alışveriş telaşını hissetmeleri mümkün… Kendine özgü mimari biçimleriyle cami, medrese külliyesini bütünleyen, sağlık yurdu ve hekimlik okulu işlevini gören, tıp âlimlerinin yetiştiği darüşşifalardaki ilaç kokuları da sergiyi gezen bilim meraklılarının burnuna çalınıyor.

Ziyaretçiler, sergide Sahra Altı, Baharat ve İpek Yolu’nu elektronik düzenekte keşfetmenin ayrıcalığını yaşarken, dönemin tekstil ürünlerini de inceleme fırsatı buluyor. Antik İslami sikkeler, Çin banknotları, deniz kabukları, altın, gümüş, baharat, kahveler, Arap kahve fincanları, halı dokuma tezgâhlarının da sergilendiği Kâşifler Alanı’nda, İslam dünyasında icra edilen sanat ve edebiyata ilişkin materyalleri de görmek mümkün oluyor. İslami kültürün ticaret ile gelişmesinin onlarca farklı obje ile anlatıldığı sergide dönem içerisinde akıl ve ruh sağlığı hastalıklarının iyileştirilmesinde kullanılan müzikli tedaviye ilişkin bilgiler de mevcut.

BTM Exhibit tarafından tamamen milli sermaye ve yerli imkânlarla üretilen Altın Çağ’da Bilim Sergisi’nde ‘Kâşifler Alanı’nın yanı sıra binlerce obje ve materyalden oluşan Beyt’ül Hikme, optik, mekanik, suyun gücü, tıp, matematik ve mimari, astronomi ve uçuş alanlarından oluşan 8 farklı kategori var. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde izlenime sunulan sergi, Pazartesi günleri hariç, her gün 08.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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