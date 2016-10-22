Altepe ile Burkay ailelerinin mutlu günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin oğlu Ömer Altepe ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın kızı Merve Burkay’ın nikahında şahitlik yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin oğlu Ömer Altepe ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın kızı Merve Burkay’ın düğün törenine katıldı.

Nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da şahitlik yaptı. Oğlunun nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe kıydı.

Nikah sonrası evlilik cüzdanını gelin Merve Altepe’ye veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burkay ve Altepe ailelerinin biricik yavrularının nikah akdini bizler resmi şahitler olarak, sizler fahri şahitler olarak akdetmiş bulunuyoruz. Evlilik uzun bir yolculuk, iyi günler var, kötü günler var. Tabi ki mutluluklar paylaşınca çoğalır. Fakat kötü günlerde de sabrettikçe Rabbim onu mutluluğa dönüştürür. Tabi bu uzun yolculukta her gittiğim yerde biliyorsunuz benim bir tavsiyem var. Az önce şöyle “Ömer’i bir dinleyeyim” dedim. Merve’ye de tabi sordum. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Dolayısıyla dediler ki artık bizim anne babamızı geçmemiz lazım. İnşallah Rabbim lütfederse o da olur neden olmasın” dedi.

Daha sonra damat Ömer Altepe’ye seslenen Erdoğan, “Ömer ben aile cüzdanını aradığın zaman rahat bulman için Merve’ye verelim diyorum. Tamam mı? Sıkıntı çekmezsin” diyerek aile cüzdanını geline takdim etti. Daha sonra toplu aile fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikahın ardından helikopterle Bursa’dan İstanbul’a geçti.

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