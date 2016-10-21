Almanya’dan Bursa’ya kültürel yolculuk

Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin çocukları, Türkiye gezileri kapsamında geldikleri Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Osmanlı’nın başkentini bizzat tanıma şansı buldular.

Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin çocukları, Türkiye gezileri kapsamında Bursa’ya geldi ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Hayat Bildungsakademie Derneği tarafından organize edilen Türkiye turuna, Almanya Darmstadt’dan gelen 41 öğrenci katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık’ın Heykel’deki Tarihi Belediye Binası meclis salonunda bir araya geldiği öğrenciler, Bursa’da gördükleri ilgi ve misafirperverlik nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Başkanvekili Karlık, gençlere Bursa’yı tanıttığı konuşmasında, “Tarih ve medeniyetin başkenti, UNESCO Kültür Mirası Bursa’ya geldiğiniz için çok mutluyuz. Ulu şehir Bursa, medeniyetin izlerini taşıyor. Bursa ile Darmstadt da kardeş şehirler, 45 yılı aşkın bir kardeşlik geçmişimiz var. Geleceğimizde de kardeşliğimizin tüm güzelliklerini yaşamak için birlik ve beraberliğimize önem veriyoruz” diye konuştu.

Başkanvekili Karlık, Bursa hakkında bilgiler verdiği ve öğrencilerin sorularını cevapladığı ziyarette, “Bursa için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Tüm dünyada da barış ve huzur içinde yaşansın istiyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkanvekili Karlık, Bursa’ya ve Büyükşehir Belediyesi’ne özgü hediyeler verdiği gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. Gördükleri ilgi ve destekten dolayı mutluluk duyduklarını anlatan gençler, İstanbul ve Çanakkale’nin ardından geldikleri Bursa’da Türk olduklarını hissettiklerini dile getirdi. Gençler, Bursa’da tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Uludağ’ı da gezecekler.

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