Almanya’da başörtülü kadına ırkçı saldırı

Almanya’nın Münih kentinde bir kişi, başörtülü iki kadına saldırdı. Gözaltına alınan saldırgan karakolda da polise hakaret etti.



Almanya’nın Münih kentinde 38 yaşındaki bir kişi başörtülü anne ve kızına saldırdı.

PEÇETE ATTI, HAKARETLER SAVURDU

Münih polisinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki bir kişinin metroda, başörtülü 46 yaşındaki bir kadına ve 17 yaşındaki kızına önce peçeteler attığı, ardından da ağır hakaretler ettiği belirtildi.

“MÜSLÜMANLARDAN NEFRET EDİYORUM”

Olay sırasında Müslümanlardan nefret ettiğini ve iki kadının ülkelerine gitmeleri gerektiğini söyleyen saldırganın, daha sonra kadınların üzerine yürüyerek kıza tokat attığı, annesine ise vurmak istediği ancak bunu başaramadığı kaydedildi.

POLİSLERE DE HAKARET ETTİ

Metroda bulunanlardan biri ise olaya müdaha ederek saldırganı durdurdu. Odeonsplatz adlı metro istasyonunda polis gelene kadar kendisini alıkoyan özel güvenlik elemanlarına da hakaret eden saldırganın götürüldüğü karakolda da polislere hakaret etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Polis, saldırgan hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Hürriyet

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail