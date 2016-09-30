Almanya’da 8 Türk’ün öldürüldüğü davada ilk!

Almanya’nın Münih kentinde 3 yıldan beri süren NSU davasının dün görülen duruşmasında bir ilk yaşandı.



2000-2007 yıllarında 8’i Türk vatandaşı 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davasının baş sanığı Zschape, davanın 313’üncü duruşmasında üç yıllık suskunluğuna son verdi. Beate Zschape, kısa konuşmasında, sekizi Türk 10 kişinin öldürülmesinden hayatta olmayan arkadaşları Uwe Böhnhardt ile Uwe Mundlos’u suçladı. Mahkemede ilk kez konuşan Zschaepe, geçmişte Neonazilerin bazı düşüncelerini paylaştığını ancak bunun artık söz konusu olmadığını iddia ederek, “Bugün insanları geldikleri kökene ya da siyasi görüşlerine göre değil, hareketlerine göre değerlendiriyorum” dedi. bugün artık Nasyonal Sosyalist düşünceye sempatiyle bakmadığını ileri süren Zschaepe, NSU’nun cinayetleri ve aydınlatılamayan karanlık bağlantıları hakkında ise açıklama yapmadı.

NSU’nun varlığı ve Türkleri hedef alan cinayetlerin arkasındaki yapı olduğu 4 Kasım 2011’de bir dizi tesadüf sonucu ortaya çıkmış, iki örgüt üyesi 2011’de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuştu.

8 TÜRK : NSU tarafından 2000-2007 arasında öldürülen Türk asıllı kişi sayısı

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